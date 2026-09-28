۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۸

اجرای عملیات مرمتی در مسجد جامع تاریخی نیشابور

اجرای عملیات مرمتی در مسجد جامع تاریخی نیشابور

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور گفت: قسمت‌های آسیب‌دیده در بام شبستان مسجد جامع تاریخی این شهر با تلاش مرمتگران اداره میراث‌فرهنگی و همراهی هیئت امنای مسجد مرمت شد.

 به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن گیاهی امروز دوشنبه ششم مهر ماه ۱۴۰۵ گفت: بعد از شناسایی محل آسیب روی سطوح صاف و منحنی (گنبدهای) شبستان مسجد، آجر فرش، اندود سیمان و عایق‌بندی که در تقریبا دو دهه پیش انجام شده جمع آوری شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور ادامه داد: سپس تمامی منافذ ورودی آب به داخل بنا که قابل مشاهده بود مسدود و مرمت شد و در پایان کل سطح مرمت شده با اندودهای مانع نفوذ آب عایق‌بندی شد.

گیاهی تصریح کرد: هم‌چنین نخاله‌های حاصل از جمع‌آوری بخش‌های آسیب دیده به بیرون از پشت بام و مسجد حمل تا مانع آسیب بخش‌های دیگر شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور گفت: در گذشته اقدامات غیر کارشناسی در مسجد صورت گرفته که حل آن نیازمند تامین اعتبار و تهیه طرح جامع مرمت بناست.

گیاهی افزود: مسجد جامع تاریخی نیشابور از مهم‌ترین بناهای دوره تیموری خراسان است که توسط پهلوان کرخی ساخته شده و از قسمت‌هایی چون دو ایوان، شبستان، حیاط مرکزی و...تشکیل شده است.

مسجد جامع تاریخی نیشابور به شماره ۳۱۷ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

اجرای عملیات مرمتی در مسجد جامع تاریخی نیشابور

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کد خبر 1405070600520
محمدعلی علی نژاد
دبیر مرضیه امیری

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