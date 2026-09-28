اجرای عملیات مرمتی در مسجد جامع تاریخی نیشابور

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن گیاهی امروز دوشنبه ششم مهر ماه ۱۴۰۵ گفت: بعد از شناسایی محل آسیب روی سطوح صاف و منحنی (گنبدهای) شبستان مسجد، آجر فرش، اندود سیمان و عایق‌بندی که در تقریبا دو دهه پیش انجام شده جمع آوری شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور ادامه داد: سپس تمامی منافذ ورودی آب به داخل بنا که قابل مشاهده بود مسدود و مرمت شد و در پایان کل سطح مرمت شده با اندودهای مانع نفوذ آب عایق‌بندی شد.

گیاهی تصریح کرد: هم‌چنین نخاله‌های حاصل از جمع‌آوری بخش‌های آسیب دیده به بیرون از پشت بام و مسجد حمل تا مانع آسیب بخش‌های دیگر شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور گفت: در گذشته اقدامات غیر کارشناسی در مسجد صورت گرفته که حل آن نیازمند تامین اعتبار و تهیه طرح جامع مرمت بناست.

گیاهی افزود: مسجد جامع تاریخی نیشابور از مهم‌ترین بناهای دوره تیموری خراسان است که توسط پهلوان کرخی ساخته شده و از قسمت‌هایی چون دو ایوان، شبستان، حیاط مرکزی و...تشکیل شده است.

مسجد جامع تاریخی نیشابور به شماره ۳۱۷ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

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