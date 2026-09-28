به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امید اباذری دوشنبه ۶مهر ۱۴۰۵ با اشاره به برنامه‌های هفته گردشگری اظهار کرد: به مناسبت این، بازدید از کاخ‌موزه اجابیت برای عموم مردم و علاقه‌مندان به میراث‌فرهنگی رایگان است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کلاردشت افزود: این طرح با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان کلاردشت و فراهم کردن فرصت مناسب برای حضور گردشگران و علاقه‌مندان در یکی از بناهای شاخص تاریخی منطقه اجرا می‌شود.

او گفت: علاقه‌مندان می‌توانند در این ایام از ساعت ۹ صبح تا ۱۶ با حضور در مجموعه کاخ‌موزه اجابیت، از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این مجموعه بازدید کنند.

اباذری با دعوت از مردم و گردشگران برای حضور در این مجموعه تاریخی، خاطرنشان کرد: کاخ‌موزه اجابیت یکی از ظرفیت‌های ارزشمند میراث‌فرهنگی کلاردشت است و معرفی این بنا می‌تواند در تقویت گردشگری فرهنگی و افزایش شناخت گردشگران از پیشینه تاریخی منطقه مؤثر باشد.

انتهای پیام/