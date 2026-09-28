استقبال متفاوت از مسافران چابهار در نخستین روز هفته گردشگری

به گزارش خبرنگار میراث آریا، خیرالنساء امیری روز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در مراسم استقبال از مسافران و گردشگران که در نخستین روز هفته گردشگری صورت گرفت، نوای ساز و دهل و اجرای موسیقی محلی، فضای فرودگاه را با رنگ و بوی فرهنگ مکران همراه کرد و به مسافران، اعضای کادر پرواز و میهمانان، گل و هدایایی به رسم میهمان‌نوازی مردم جنوب اهدا شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چابهار افزود: این آیین با هدف ایجاد خاطره‌ای خوش از نخستین لحظات ورود گردشگران به چابهار و معرفی بخشی از فرهنگ، هنر و موسیقی بومی سواحل مکران برگزار شد چرا که استقبال از گردشگر، نخستین نقطه ارتباط او با مقصد و فرصتی برای انتقال هویت و فرهنگ جامعه میزبان است.

او خاطرنشان کرد: چابهار به‌عنوان دروازه ورود به سواحل مکران، ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه طبیعت، دریا، فرهنگ، هنر و زندگی مردم بومی دارد و معرفی این ظرفیت‌ها از همان لحظه ورود مسافر، می‌تواند تجربه‌ای متفاوت از سفر به این منطقه را برای گردشگران رقم بزند.

به گفته امیری، این برنامه پیامی روشن از میهمان‌نوازی مردم مکران و آمادگی چابهار برای میزبانی شایسته از گردشگران بود؛ آغازی فرهنگی برای هفته‌ای که قرار است ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و طبیعی این منطقه را بیش از پیش به مسافران معرفی کند.

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