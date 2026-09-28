۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۷

اقامتگاه بوم‌گردی «آنا» در زنجان همزمان با هفته گردشگری افتتاح شد

اقامتگاه بوم‌گردی «آنا» در زنجان همزمان با هفته گردشگری افتتاح شد

 همزمان با دومین روز هفته گردشگری، اقامتگاه بوم‌گردی «آنا» با سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای چهار نفر، با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان و جمعی از مسئولان و فعالان گردشگری در شهر زنجان افتتاح شد.

به‌گزارش  خبرنگار میراث‌آریا، سید میکائیل موسوی روز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ در آیین افتتاح این اقامتگاه اظهار کرد:  اقامتگاه سنتی «آنا» همزمان با دومین روز هفته گردشگری فعالیت خود را در شهر زنجان آغاز کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: راه‌اندازی این مجموعه می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های اقامتی، افزایش تنوع خدمات گردشگری و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و بومی زنجان کمک کند.

او با اشاره به سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد ریالی و ایجاد اشتغال برای چهار نفر در این اقامتگاه افزود: مشارکت سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی در ایجاد مراکز اقامتی، زمینه رونق گردشگری و ایجاد فرصت‌های شغلی در استان را فراهم می‌کند.

موسوی با اشاره به نقش اقامتگاه‌های سنتی در تجربه سفر گفت: این اقامتگاه‌ها با فراهم‌کردن فضایی آرام و صمیمی، به آسایش گردشگران کمک می‌کنند گردشگران کمک می‌کنند و فرصتی برای آشنایی نزدیک‌تر آنان با معماری، بومی فراهم می‌سازند.

او افزود: توسعه چنین فضاهایی می‌تواند تجربه اقامت در زنجان را برای گردشگران ماندگارتر کند و در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان نقش داشته باشد.

در این مراسم، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان، مسئول حراست اداره‌کل، رئیس اداره بازاریابی، مدیر هتل بزرگ زنجان، سرمایه‌گذاران و فعالان گردشگری استان حضور داشتند. دکتر کبری شاکری مدیر اقامتگاه سنتی آنا  که سال‌ها به‌عنوان متخصص زنان و زایمان در زنجان فعالیت داشته، با ورود به حوزه گردشگری، در مسیر توسعه زیرساخت‌های اقامتی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان گام برداشته است.

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کد خبر 1405070600526
زهرا محمدی
دبیر مهدی ارجمند

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