به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید میکائیل موسوی روز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ در آیین افتتاح این اقامتگاه اظهار کرد: اقامتگاه سنتی «آنا» همزمان با دومین روز هفته گردشگری فعالیت خود را در شهر زنجان آغاز کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: راه‌اندازی این مجموعه می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های اقامتی، افزایش تنوع خدمات گردشگری و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و بومی زنجان کمک کند.

او با اشاره به سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد ریالی و ایجاد اشتغال برای چهار نفر در این اقامتگاه افزود: مشارکت سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی در ایجاد مراکز اقامتی، زمینه رونق گردشگری و ایجاد فرصت‌های شغلی در استان را فراهم می‌کند.

موسوی با اشاره به نقش اقامتگاه‌های سنتی در تجربه سفر گفت: این اقامتگاه‌ها با فراهم‌کردن فضایی آرام و صمیمی، به آسایش گردشگران کمک می‌کنند گردشگران کمک می‌کنند و فرصتی برای آشنایی نزدیک‌تر آنان با معماری، بومی فراهم می‌سازند.

او افزود: توسعه چنین فضاهایی می‌تواند تجربه اقامت در زنجان را برای گردشگران ماندگارتر کند و در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان نقش داشته باشد.

در این مراسم، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان، مسئول حراست اداره‌کل، رئیس اداره بازاریابی، مدیر هتل بزرگ زنجان، سرمایه‌گذاران و فعالان گردشگری استان حضور داشتند. دکتر کبری شاکری مدیر اقامتگاه سنتی آنا که سال‌ها به‌عنوان متخصص زنان و زایمان در زنجان فعالیت داشته، با ورود به حوزه گردشگری، در مسیر توسعه زیرساخت‌های اقامتی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان گام برداشته است.

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