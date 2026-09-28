محمود فخری درگفتگو با خبرنگار میراث‌آریا گفت: وضعیت پروازها و حمل‌ونقل ریلی نیز شرایط مطلوبی ندارد و تعداد حرکت قطارها در شیراز پایین است؛ بنابراین نمی‌توان صرفاً منتظر ماند تا شرایط خودبه‌خود بهتر شود، چراکه با گذشت زمان، وضعیت دفاتر گردشگری نیز دشوارتر شده و تعداد بیشتری از آنها تعطیل می‌شوند.

او افزود:بر همین اساس تصمیم گرفتیم در ماه مهر که خارج از فصل پیک سفر است، برنامه‌ریزی ویژه‌ای داشته باشیم. از پنجم مهرماه که آغاز هفته گردشگری است تا بیستم مهرماه، همزمان با یادروز حافظ، مجموعه‌ای از ایونت‌ها، کنسرت‌ها، کنسرت‌تورها و برنامه‌های ویژه برگزار خواهد شد و تلاش می‌کنیم گردشگران بیشتری از استان‌های مختلف کشور به شیراز سفر کنند.

رئیس تشکل انجمن حرفه ای دفاتر خدمات و مسافرتی و جهانگردی فارس هدف از اجرای این برنامه‌ها را ایجاد گردش مالی و رونق اقتصادی در صنعت گردشگری فارس عنوان کرد و گفت: امیدواریم از این طریق بتوانیم گردش اقتصادی مناسبی در تأسیسات گردشگری، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر صنوف مرتبط در استان ایجاد کنیم.

فخری با اشاره به همکاری بخش‌های مختلف استان در اجرای این برنامه‌ها بیان کرد: مسئولان استان نیز در این مسیر در حال همکاری هستند و دبیرخانه انجمن حدود یک ماه است به‌صورت مستمر در این زمینه فعالیت می‌کند تا بتوانیم مهر شیراز خوبی را رقم بزنیم.

او همچنین از همراهی جامعه هتلداران استان برای ارائه تخفیف به گردشگران خبر داد و گفت: با مجموعه هتل‌های استان و رئیس جامعه هتلداران فارس صحبت شد و آنها نیز همراهی کردند و مقرر شده است بین ۲۰ تا ۴۰ درصد تخفیف به مسافرانی که وارد شیراز می‌شوند، ارائه شود.

رئیس تشکل انجمن حرفه ای دفاتر خدمات و مسافرتی و جهانگردی فارس تأکید کرد: این تخفیف از طریق دفاتر خدمات مسافرتی به مسافران ارائه خواهد شد و گردشگران استان‌های دیگر، رزرو اقامت خود را از طریق آژانس‌های فعال در فارس انجام می‌دهند. آژانس‌ها نیز تخفیف مربوطه را از هتل‌ها دریافت می‌کنند و به این ترتیب، یک چرخه اقتصادی میان دفاتر خدمات مسافرتی و هتل‌ها شکل می‌گیرد.

فخری با بیان اینکه هدف اصلی، به حرکت درآوردن دوباره چرخه گردشگری است، گفت: فعلاً می‌خواهیم چرخ گردشگری بچرخد. این چرخی که متوقف شده باید دوباره به حرکت دربیاید؛ حتی اگر چراغ یک دفتر گردشگری با فعالیتی محدود روشن شود، می‌تواند به معنای بازگشت نفس تازه به این حوزه باشد.

او با اشاره به وضعیت دفاتر خدمات مسافرتی در فارس اظهار کرد: نزدیک به ۵۰۰ دفتر خدمات مسافرتی در استان فارس داریم که فکر می‌کنم بیش از ۳۰۰ دفتر از آنها تعطیل شده‌اند و تلاش ما این است که بتوانیم این دفاتر را دوباره به چرخه گردشگری بازگردانیم.

رئیس تشکل انجمن حرفه ای دفاتر خدمات و مسافرتی و جهانگردی فارس با اشاره به ظرفیت اشتغال دفاتر خدمات مسافرتی افزود: هر دفتر در زمان رونق، بین پنج تا ۴۰ نفر نیروی شاغل داشته است و بخش قابل توجهی از نیروهای این دفاتر را بانوان تشکیل می‌دهند که برخی از آنها نان‌آور خانه و برخی نیز کمک‌نان‌آور خانواده هستند.

فخری خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم این نیروها را دوباره به چرخه کار بازگردانیم، چراکه بسیاری از آنها نیروهای متخصصی هستند که سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده‌اند و در واقع سرمایه‌های گردشگری محسوب می‌شوند. اگر این نیروها از چرخه خارج شوند، در صورت بازگشت رونق، سال‌ها زمان لازم است تا دفاتر بتوانند نیروهای متخصص جدید تربیت کنند.

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