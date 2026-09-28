آیین نواختن زنگ گردشگری در نیشابور برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن گیاهی امروز دوشنبه ششم مهر ماه ۱۴۰۵ در مراسم آغاز برنامه‌های هفته گردشگری شهرستان نیشابور گفت: آشنایی دانش‌آموزان با میراث‌فرهنگی، جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهرستان و نقش نسل آینده در حفظ و معرفی ظرفیت‌های گردشگری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیشابور تصریح کرد: برگزاری این‌گونه برنامه‌ها در مدارس، گامی مؤثر در راستای ترویج فرهنگ گردشگری، افزایش شناخت نسل نوجوان از هویت تاریخی و فرهنگی منطقه و ایجاد زمینه برای مشارکت نسل آینده در توسعه گردشگری به شمار می‌رود.

گیاهی با بیان این که نیشابور قطب گردشگری فرهنگی، ادبی، تاریخی و طبیعی استان خراسان رضوی است، افزود: مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری این شهرستان شامل آرامگاه خیام نیشابوری، مقبره شیخ عطار نیشابوری، آرامگاه کمال‌الملک، آرامگاه بی‌بی شطیطه، آرامگاه فضل بن شاذان، مسجد جامع نیشابور، امامزاده محروق (امامزاده ابراهیم)، کاروان‌سرای شاه‌عباسی نیشابور، بازار تاریخی نیشابور، عمارت امین‌الاسلامی، گنبدهای آجری مهرآباد یا شه‌میر، مجسمه سیمرغ، محوطه باستانی شادیاخ، غار سر نی، آبشار بار، آبشار گرینه، دره هفت غار، افلاک نمای خیام است.

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