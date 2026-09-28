به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهرام سرمست روز یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵ در آیین افتتاح طرح‌های گردشگری استان با حضور وبیناری رئیس‌جمهوری، با اشاره به ظرفیت گسترده سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری استان، از افتتاح ۶ پروژه گردشگری با سرمایه‌گذاری حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان و اشتغال‌زایی ۱۵۰ نفر همزمان با هفته گردشگری خبر داد.



استاندار آذربایجان‌شرقی در این آیین افتتاح که همزمان با روز جهانی و هفته گردشگری و با حضور وبیناری رئیس‌ جمهوری برگزار شد، ضمن تبریک روز جهانی گردشگری، از حضور و توجه دولت به توسعه این حوزه قدردانی کرد.



او همچنین با اشاره به سخنرانی رئیس‌ جمهوری در سازمان ملل متحد، از مواضع مقتدرانه، شجاعانه و صلح جویانه وی قدردانی کرد و گفت: مردم آذربایجان‌شرقی به وجود رئیس‌جمهور افتخار می‌کنند و مدیریت استان نیز از ظرفیت سرمایه اجتماعی و حمایت‌های دولت در مسیر اجرای پروژه‌های عمرانی و گردشگری بهره می‌گیرد.



استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به عملکرد استان در هفته دولت بیان کرد: در هفته دولت سال‌جاری یک هزار و ۳۵۵ پروژه عمرانی، اقتصادی، گردشگری و کشاورزی با سرمایه‌ گذاری ۱۳۷ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.



سرمست ادامه داد: در حال حاضر ۱۲۷ طرح گردشگری با حجم سرمایه ‌گذاری ۱۷۳ هزار میلیارد تومان در استان در حال اجراست که بخش عمده این سرمایه‌ گذاری‌ ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.



او افزود: در هفته دولت نیز ۱۳ طرح گردشگری با اعتبار ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و اشتغال‌ زایی ۱۸۵ نفر افتتاح شد و امروز نیز ۶ طرح گردشگری با سرمایه‌ گذاری حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان و اشتغال‌ زایی ۱۵۰ نفر به بهره‌ برداری می‌رسد.



استاندار آذربایجان‌شرقی، هتل آراز در جلفا، یک سفره‌خانه سنتی در ملکان، یک سفره‌خانه سنتی در اسکو، مجتمع گردشگری ققنوس در مراغه، مجتمع گردشگری پارسیس در مراغه و مرکز آب‌ درمانی اردها در سراب را از جمله پروژه‌های افتتاح‌ شده عنوان کرد.



سرمست همچنین از چهار نوبت سفر سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به آذربایجان‌شرقی و توجه ویژه وی به ظرفیت‌های گردشگری استان قدردانی کرد.



او در ادامه، تکمیل موزه فرش تبریز را یکی از مطالبات مهم استان عنوان کرد و گفت: این پروژه با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد، برای تکمیل به ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.



استاندار آذربایجان‌شرقی از رئیس‌ جمهوری درخواست کرد با اختصاص اعتبار مورد نیاز، زمینه تکمیل و بهره‌ برداری از موزه فرش تبریز را فراهم کند.

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