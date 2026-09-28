به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یاسر قندهاری با گرامی‌داشت هفته گردشگری اظهار کرد: گردشگری گلستان بیش از هر چیز متکی بر همراهی و تلاش بخش خصوصی، فعالان و جوامع حرفه‌ای این حوزه است و باید از همه کسانی که با وجود دشواری‌ها، در مسیر حفظ کیفیت خدمات، میزبانی شایسته از مسافران و معرفی ظرفیت‌های استان در کنار مجموعه اجرایی بودند، قدردانی کرد.



معاون گردشگری استان گلستان افزود: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، مجموع اقامت ثبت‌شده در استان به ۵۰۳ هزار و ۵۸۲ نفر رسید که ۴۹۰ هزار و ۹۷۱ نفر آن مربوط به مراکز اقامتی رسمی بوده است. در همین مدت، ۸ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۸۷۰ بازدید از انواع جاذبه‌های گردشگری استان ثبت و ۵ هزار و ۸۸۴ بازدید نظارتی نیز از مراکز و تأسیسات مرتبط انجام شده است.



او بیان کرد: ۹۹۷ مرکز اقامتی و پذیرایی در استان فعال است که در مجموع ظرفیت اقامتی ۱۴ هزار نفرشب و ظرفیت پذیرایی ۵۱ هزار و ۷۹۲ صندلی را فراهم کرده‌اند.



قندهاری با اشاره به حوزه استانداردسازی گردشگری خاطرنشان کرد: از ۳۵۳ واحد مشمول استانداردسازی نیز تاکنون ۱۱۶ واحد موفق به دریافت گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری شده‌اند و در سال جاری شش گواهینامه جدید در این بخش صادر شده است.



او با اشاره به نقش رویدادها در توزیع سفر و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، طبیعی و اقتصادی استان گفت: تاکنون ۲۶ رویداد گردشگری گلستان در تقویم رویدادهای گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به ثبت رسیده که جشنواره‌ها و آیین‌های مرتبط با محصولات کشاورزی، فرهنگ اقوام، موسیقی، آیین‌های بومی و ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی استان را دربر می‌گیرد.



معاون گردشگری استان گلستان افزود: حضور و مشارکت گلستان در رویدادهای بین‌المللی ازجمله جشنواره فرهنگ و اقتصاد اقوام ایران‌زمین، آیین بزرگداشت مختومقلی فراغی و شب‌های فرهنگی مشترک ایران با کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان نیز فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی استان فراهم کرد.



او ادامه داد: هم‌زمان با برگزاری هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام، تورهای آشناسازی برای گروه‌های فرهنگی و هنری کشورهای هدف، اصحاب رسانه خارجی و همچنین سفرا، کارداران و مسئولان فرهنگی کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان برگزار شد تا ظرفیت‌های گردشگری گلستان به‌صورت مستقیم معرفی شود.



گردشگری سلامت؛ از تشکیل شورای راهبری تا ورود به فاز اجرایی



قندهاری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه گردشگری سلامت در استان گفت: شورای راهبری گردشگری سلامت گلستان با هدف ایجاد هماهنگی میان حلقه‌های مؤثر این حوزه و با مشارکت بخش گردشگری، دانشگاه علوم پزشکی، مراکز درمانی، انجمن حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی، دفاتر دارای مجوز گردشگری سلامت و فعالان مرتبط تشکیل شده و نشست‌های تخصصی آن برای بررسی ظرفیت‌ها، موانع و راهکارهای توسعه این حوزه در حال برگزاری است.



او افزود: توسعه بازارهای هدف، ایجاد ارتباط مؤثر میان مراکز درمانی و دفاتر خدمات مسافرتی، افزایش ماندگاری گردشگران سلامت و طراحی بسته‌های ترکیبی درمان و گردشگری از محورهایی است که در این شورا دنبال می‌شود.



معاون گردشگری استان گلستان ادامه داد: در راستای ورود این برنامه‌ها به مرحله اجرایی، بازدید از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دارای مجوز IPD نیز با حضور کارشناسان گردشگری استان، کارشناسان گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی، رئیس انجمن حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی، دفاتر دارای مجوز فعالیت گردشگری سلامت و فعالان فرهنگی و تجاری مرتبط با کشورهای همسایه انجام شد.



او هدف از این بازدیدها را معرفی و ارزیابی ظرفیت‌های درمانی استان، تقویت ارتباط میان مراکز درمانی و شرکت‌های گردشگری و فراهم‌کردن زمینه بازاریابی مؤثر برای جذب گردشگران سلامت عنوان کرد و گفت: تلاش می‌شود با انسجام بیشتر میان بخش درمان و صنعت گردشگری، از ظرفیت بازار کشورهای هدف و همسایه برای توسعه این شاخه از گردشگری در گلستان استفاده شود.



آموزش، استانداردسازی و نظارت مستمر بر خدمات گردشگری



قندهاری یکی دیگر از محورهای مهم فعالیت حوزه گردشگری استان را آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی دانست و گفت: طی یک‌سال اخیر هفت دوره و کارگاه آموزشی با مجموع ۶۵۰ ساعت آموزش برگزار شد که ۴۳۰ نفر از فعالان و شاغلان حوزه گردشگری در آنها حضور داشتند.



او افزود: این دوره‌ها موضوعاتی ازجمله توانمندسازی و بازآموزی راهنمایان گردشگری، توسعه کسب‌وکارهای روستایی و محلی، مدیریت اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مدیریت بحران و افزایش تاب‌آوری تأسیسات گردشگری و آموزش مدیران فنی دفاتر خدمات مسافرتی را شامل شده است.



معاون گردشگری استان گلستان همچنین از تداوم برنامه ساماندهی فعالیت‌های غیرمجاز گردشگری خبر داد و گفت: پایش واحدهای غیرمجاز در شهرستان‌های استان، انجام گشت‌های مشترک، همکاری با دستگاه قضایی، پلیس فتا، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها و پیگیری فعالیت‌های بدون مجوز در فضای مجازی ازجمله اقداماتی است که برای صیانت از حقوق گردشگران و حمایت از کسب‌وکارهای قانونی دنبال شده است.



ظرفیت گردشگری در خدمت هم‌وطنان در شرایط ویژه



او با اشاره به تجربه خدمت‌رسانی استان در جریان جنگ تحمیلی رمضان گفت: با ورود خانواده‌های استان‌های درگیر جنگ به گلستان، شبکه‌ای از اسکان اضطراری رایگان در هفت مدرسه منتخب گرگان شکل گرفت و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، جوامع حرفه‌ای گردشگری، گروه‌های جهادی و مردم، علاوه بر اسکان، خدمات رفاهی، درمانی، فرهنگی و حمایتی نیز به این خانواده‌ها ارائه شد.



قندهاری افزود: در کنار این ظرفیت، فعالان صنعت گردشگری استان نیز با ارائه تخفیف‌های ویژه در مراکز اقامتی و پذیرش رایگان تعدادی از خانواده‌ها در برخی اقامتگاه‌های بوم‌گردی و خانه‌مسافرها، نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های اقامت و میزبانی از هم‌وطنان ایفا کردند.



او همچنین گفت: در ایام برگزاری مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید نیز ظرفیت ستاد اجرایی خدمات سفر استان با مشارکت دستگاه‌های عضو، ستادهای شهرستانی، مراکز اقامتی، بخش خصوصی و جوامع گردشگری برای اسکان، راهنمایی، نظارت و خدمت‌رسانی به زائران و مسافران به‌کار گرفته شد.



معاون گردشگری استان گلستان در پایان گفت: آنچه در یک‌سال گذشته محقق شده، حاصل تلاش یک مجموعه یا دستگاه به‌تنهایی نیست، بلکه نتیجه همراهی فعالان، بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران گردشگری، تشکل‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای، جوامع محلی، دستگاه‌های اجرایی و مردم مهمان‌نواز گلستان است.



او خاطرنشان کرد: هفته گردشگری فرصتی برای قدردانی از این همراهی و در عین حال بازنگری در مسیر پیش‌رو است و تلاش می‌کنیم با تقویت زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت خدمات، توسعه رویدادها، آموزش نیروی انسانی و حمایت از سرمایه‌گذاری و کسب‌وکارهای گردشگری، سهم این بخش را در اقتصاد و اشتغال استان افزایش دهیم و در کنار آن، توسعه گردشگری سلامت و بهره‌گیری از ظرفیت بازارهای هدف منطقه‌ای و کشورهای همسایه را نیز به‌صورت هدفمند دنبال کنیم.

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