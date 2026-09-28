به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، محمد اسلامی دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ گفت: سومین جشنواره ملی شهاب‌سنگ زرند با هدف معرفی ظرفیت‌های علمی، گردشگری و فرهنگی مرتبط با شهاب‌سنگ‌ها و ایجاد زمینه برای حضور علاقه‌مندان و گردشگران، از ۸ لغایت ۱۰ مهرماه در هتل روشن زرند برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی زرند افزود: این جشنواره به همت دبیرخانه رویداد و با همکاری و همراهی دفتر نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی، فرمانداری زرند، دستگاه‌های انتظامی و فعالان بخش خصوصی برگزار خواهد شد و از ساعت ۱۴ تا ۲۰ میزبان علاقه‌مندان است.

او با اشاره به برنامه‌های متنوع این رویداد اظهار کرد: برپایی نمایشگاه شهاب‌سنگ، رونمایی از جدیدترین شهاب‌سنگ‌های کشف‌شده توسط کاوشگران، تجلیل از پیشکسوتان حوزه شهاب‌سنگ کشور، برگزاری دوره‌های آموزشی و تخصصی در زمینه شهاب‌سنگ‌ها و اجرای تورهای گردشگری مرتبط با دیرینه‌شناسی از برنامه‌های اصلی این جشنواره است.

اسلامی در ادامه بیان کرد: برگزاری برنامه‌های مفرح فرهنگی و هنری، نمایشگاه صنایع‌دستی و کارگاه تولید زنده تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی نیز در حاشیه جشنواره پیش‌بینی شده است تا این رویداد در کنار جنبه تخصصی، تجربه‌ای متنوع برای بازدیدکنندگان و گردشگران فراهم کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی زرند با اشاره به هم‌زمانی این جشنواره با هفته گردشگری گفت: هفته گردشگری فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده شهرستان‌ها و تبدیل داشته‌های فرهنگی، طبیعی، تاریخی و علمی به مقصدهای جدید گردشگری است و رویدادهایی مانند جشنواره شهاب‌سنگ می‌توانند با ایجاد جریان رسانه‌ای، جذب گردشگر و همراه کردن جامعه محلی و بخش خصوصی، به معرفی زرند و تقویت جایگاه این شهرستان در مسیر توسعه گردشگری کمک کنند.

او تصرح کرد: استمرار برگزاری رویدادهای تخصصی و هویت‌محور، در کنار تقویت زیرساخت‌های گردشگری و مشارکت فعال بخش خصوصی، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری گردشگری رویدادمحور در زرند و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های این شهرستان در سطح ملی باشد.

سومین جشنواره ملی شهاب‌سنگ زرند از ۸ تا ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ در هتل روشن زرند برگزار می‌شود.

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