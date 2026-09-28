به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در راستای تقویت زیرساخت‌های خدماتی و گسترش خدمات گردشگری در استان، روز ۶ مهرماه ۱۴۰۵، دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری «فریبا گشت» در شهر زنجان به‌طور رسمی افتتاح شد.

این مراسم با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان، همراه با حضور مسئول حراست اداره‌کل، رئیس اداره بازاریابی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زنجان، مدیر هتل بزرگ و جمعی از سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه گردشگری استان برگزار شد.

در این آیین افتتاحیه، سید میکائیل موسوی با اشاره به اینکه این رویداد همزمان با دومین روز هفته گردشگری رخ می‌دهد، اظهار کرد: افزایش تعداد دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، نشان‌دهنده پویایی بازار گردشگری و آمادگی استان برای استقبال از گردشگران است. سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد ریالی در این بخش، گامی مهم در جهت ارتقای سطح خدمات و تسهیل سفر برای گردشگران داخلی و خارجی محسوب می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: افزایش تعداد دفاتر خدمات مسافرتی، فراتر از یک فعالیت اقتصادی ساده، به عنوان شتاب‌دهنده توسعه گردشگری در استان عمل می‌کند. این دفاتر از طریق سازماندهی سفرهای گروهی، ارائه بسته‌های گردشگری متنوع (مانند تورهای میراث‌فرهنگی و طبیعت‌گردی) و تسهیل فرآیند رزرو اقامتگاه‌ها، باعث افزایش جریان ورود گردشگر به استان می‌شوند.

او گفت: این مراکز با ایجاد زنجیره‌ای از خدمات، باعث رونق سایر بخش‌ها از جمله هتل‌ها، رستوران‌ها و صنایع دستی شده و در نهایت منجر به بهبود زیرساخت‌های خدماتی و افزایش درآمدزایی از طریق گردشگری در سطح استان می‌شوند.

موسوی بیان کرد: بازگشایی و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، به معنای تقویت حلقه‌های زنجیره گردشگری در استان است. این مراکز با تخصصی‌سازی خدمات، به معرفی صحیح ظرفیت‌های پنهان زنجان به گردشگران کمک می‌کنند. ما بر این باوریم که با حمایت از سرمایه‌گذاران در این بخش، نه تنها اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد، بلکه می‌توانیم با ارائه خدمات حرفه‌ای، تجربه سفر را برای گردشگران جذاب‌تر کرده و جایگاه استان زنجان را در نقشه گردشگری کشور ارتقا دهیم.

دفتر «فریبا گشت» که در خیابان شهدا واقع شده است، با هدف ارائه خدمات تخصصی سفر، تورگردانی و خدمات مرتبط با گردشگری، با اشتغال‌زایی برای ۵ نفر آغاز به کار کرده است. انتظار می‌رود با فعالیت این مرکز، مسیر گردشگری در استان زنجان تسهیل شده و خدمات با کیفیت‌تری در اختیار مسافران قرار گیرد.

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