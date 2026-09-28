زنگ گردشگری در مدارس سواحل مکران به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، خیرالنساء امیری روز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: همزمان با آغاز هفته گردشگری، زنگ گردشگری در مدرسه «دانا و توانا» منطقه آزاد چابهار به صدا درآمد؛ آیینی که با هدف آشنایی دانش‌آموزان با ظرفیت‌های گردشگری، میراث فرهنگی و طبیعی سواحل مکران و نقش نسل جدید در آینده صنعت گردشگری برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چابهار افزود: در این مراسم بر اهمیت گردشگری دیجیتال و نقش دانش‌آموزان در معرفی ظرفیت‌های چابهار و مکران تأکید شد؛ نسلی که با بهره‌گیری از فناوری، شبکه‌های اجتماعی، تولید محتوای خلاقانه و ابزارهای نوین می‌تواند روایتگر زیبایی‌ها، فرهنگ، هنر، طبیعت و سبک زندگی مردم مکران باشد.

او ادامه داد: امروز گردشگری دیگر تنها به سفر و بازدید محدود نیست؛ یک تصویر، یک ویدئو یا یک روایت درست در فضای دیجیتال می‌تواند مقصدی را به میلیون‌ها مخاطب معرفی کند و از این منظر، دانش‌آموزان می‌توانند از مخاطب گردشگری به «سفیران دیجیتال مقصد» تبدیل شوند.

به گفته امیری، در این برنامه همچنین بر ضرورت آشنایی دانش‌آموزان با حفاظت از محیط زیست، صیانت از میراث فرهنگی و احترام به فرهنگ و زندگی جوامع محلی تأکید شد؛ چراکه توسعه گردشگری پایدار بدون مشارکت نسل آینده امکان‌پذیر نیست.

او خاطرنشان کرد: به صدا درآمدن زنگ گردشگری در مدارس، در حقیقت زنگ شناخت سرزمین، خلاقیت، فناوری و مسئولیت‌پذیری بود؛ زنگی که می‌تواند آغازگر نگاه تازه‌ای به گردشگری در سواحل مکران باشد و دانش‌آموز امروز، گردشگر، کارآفرین، تولیدکننده محتوا و سفیر گردشگری مکران در فرداست.

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