به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر محمدی روز شنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۵ در برنامه زنده گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه قزوین ضمن تبریک فرا رسیدن هفته گردشگری با اشاره به جایگاه این صنعت در سند توسعه استان اظهار کرد: در سال‌های اخیر گردشگری در کنار دو بخش صنعت و کشاورزی، به‌عنوان اولویت سوم توسعه قزوین تعریف شده است، استان قزوین با در اختیار داشتن حدود ۱۱ درصد از آثار ثبت‌شده ملی، از ظرفیت‌های بی‌نظیری برخوردار است و اکنون نزدیک به ۸ تا ۹ درصد از اقتصاد استان را فعالیت‌های مرتبط با گردشگری پوشش می‌دهد.

تدوین طرح جامع گردشگری و بازاریابی هدفمند

معاون گردشگری استان قزوین با تأکید بر لزوم تدوین نقشه راه اصولی برای توسعه زیرساخت‌ها گفت: شرح خدمات طرح جامع گردشگری استان آماده شده و فرآیند انتخاب مشاور برای این پروژه درحال انجام است. این طرح مشخص خواهد کرد که متناسب با ۱۷ تا ۱۸ گونه مختلف گردشگری، چه تعداد هتل، اقامتگاه و تأسیسات زیربنایی در استان مورد نیاز است.

او افزود: به‌موازات طرح جامع، مطالعات تخصصی در حوزه بازاریابی و تبلیغات گردشگری نیز کلید خورده است تا مشخص شود مقاصد، بازارها و روش‌های معرفی ظرفیت‌های تاریخی و هویتی قزوین به چه شیوه‌ای سامان‌دهی شود.

میزبانی از ۴۱۰هزار مسافر در شش‌ماهه اول سال و ثبت جهانی قلعه‌های الموت

محمدی در تشریح آمار ورود گردشگران به استان بیان کرد: در سال گذشته حدود ۶۵۰ هزار گردشگر وارد استان شدند و در شش‌ماهه نخست سال جاری نیز پذیرای حدود ۴۱۰ هزار گردشگر بوده‌ایم که این آمار طی دو ماه اخیر با رشد همراه بوده است.

او ثبت پرونده جهانی الموت را یک فرصت تاریخی برای قزوین دانست و تصریح کرد: توجه جهانی به قلعه و دره الموت، زمینه معرفی گسترده‌تر استان و جذب سرمایه‌گذاری برای ارتقای زیرساخت‌های رفاهی و اقامتی را هموار کرده است.

معاون گردشگری قزوین ابراز امیدواری کرد که با بهره‌گیری از فرصت فصل‌های پاییز و زمستان و هم‌افزایی دستگاه‌ها، استان قزوین با آمادگی کامل برای میزبانی از گردشگران در نوروز آماده شود.

خروج قزوین از وضعیت مقصد عبوری با تدوین نقشه راه گردشگری

معاون گردشگری استان قزوین اظهار کرد: درحال حاضر میانگین اقامت مسافران در استان قزوین بسیار کوتاه و در حدود ۳ تا ۴ ساعت است که این وضعیت باید با سیاست‌گذاری‌های جدید تغییر کند تا شاهد رونق اقتصادی در این حوزه باشیم.

محمدی با تأکید بر لزوم عبور از نگاه مقصد عبوری به مقصد اقامتی، توسعه و تقویت زیرساخت‌ها، برندسازی و معرفی جهانی و تدوین برنامه جامع و نقشه راه گردشگری استان را سه اولویت اصلی این معاونت را برای توسعه گردشگری استان برشمرد.

او در پایان ابراز امیدواری کرد که با تحقق این اولویت‌ها و رونق تأسیسات گردشگری، شاهد تحول در ماندگاری مسافران و به تبع آن، رشد شاخص‌های اقتصادی استان باشیم.

انتهای پیام/