به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدعلی حسینی روز یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: این جلسه به ریاست منصور سالکی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و با حضور نمایندگان بخشداری‌های تابعه، شهرداری، اداره آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملارد افزود: در این نشست برنامه‌های پیش‌بینی‌شده اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملارد به مناسبت هفته گردشگری بررسی و درباره نحوه اجرای برنامه‌ها و همکاری دستگاه‌های مختلف هماهنگی‌های لازم انجام شد.

او ادامه داد: استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری، آموزش و پرورش و بخشداری‌های شهرستان برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی ملارد از محورهای این جلسه بود.

حسینی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم با همکاری و مشارکت دستگاه‌های شهرستان، برنامه‌های هفته گردشگری با رویکرد معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و تاریخی ملارد و افزایش مشارکت شهروندان برگزار شود.

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