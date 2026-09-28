گام تازه برای صیانت از مسجد جامع همدان/ از تدوین برنامه بلندمدت تا تامین اعتبار ملی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری دوشنبه ۶ مهر، در حاشیه بازدید از بخش‌های مختلف مسجد جامع همدان و بررسی وضعیت بنا، ظرفیت‌ها و نیازهای مرمتی آن، با اشاره به جایگاه ویژه این مسجد در هویت تاریخی، فرهنگی و مذهبی شهر همدان، اظهار کرد: مسجد جامع یکی از مهم‌ترین بناهای تاریخی و مذهبی استان و از شاخص‌ترین عناصر هویت شهری همدان است که حفاظت و احیای آن نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و تامین منابع مالی پایدار است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با بیان ضرورت ایجاد ردیف اعتباری مستمر برای این بنای تاریخی، افزود: یکی از موضوعاتی که باید به صورت جدی دنبال شود، ایجاد ردیف اعتباری مشخص و پایدار برای مسجد جامع است تا امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای حفاظت، مرمت و ساماندهی این مجموعه فراهم شود.

او بر استفاده از ظرفیت نشان‌دار کردن مالیاتی برای حمایت از پروژه‌های مرمتی به‌ویژه مسجد جامع تاکید کرد و گفت: باید از همه ظرفیت‌های قانونی و مالی موجود برای جذب منابع و تسریع در روند حفاظت از این اثر ارزشمند استفاده شود.

اکبری با اشاره به نیازهای فوری بنا در حوزه مرمت، تصریح کرد: انجام برخی اقدامات فنی و مرمت‌های اضطراری در بخش‌هایی از مسجد ضروری است و این موارد باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد بررسی کارشناسی و اجرا قرار گیرد تا از بروز آسیب‌های بیشتر جلوگیری شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان ادامه داد: در کنار اقدامات فوری، اجرای مرمت‌های اصولی، علمی و ادامه‌دار نیز باید در دستور کار قرار گیرد، چراکه حفظ اصالت و ارزش‌های تاریخی مسجد جامع نیازمند برنامه‌ای جامع و مستمر است.

او با بیان اینکه موضوع مسجد جامع در برنامه‌های بودجه‌ای امسال اداره‌کل مورد توجه قرار گرفته است، افزود: پیگیری تامین اعتبارات ملی برای اجرای طرح‌های مرمتی و ساماندهی این مجموعه در دستور کار قرار دارد و بخشی از برنامه‌ها نیز به بررسی امکان استفاده از اعتبارات ملی برای ساماندهی ورودی‌های مسجد و ارتقای وضعیت خدماتی و دسترسی آن اختصاص یافته است.

اکبری با تاکید بر اهمیت ویژه این بنای تاریخی، خاطرنشان کرد: مسجد جامع یک فرصت استثنایی برای شهر همدان به شمار می‌رود و با برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند علاوه بر ایفای نقش مذهبی و فرهنگی خود، به یکی از کانون‌های مهم معرفی تاریخ، هویت و ظرفیت‌ گردشگری شهر تبدیل شود.

مسجد جامع همدان نیازمند توجه بیشتر است

در این بازدید، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدابراهیم دارابی‌ستوده، مدیر مسجد جامع همدان با تشریح وضعیت موجود بنا، بیان کرد: با وجود برخی اقدامات انجام شده در سال‌های گذشته، هنوز کار اساسی و بنیادین متناسب با شان و جایگاه مسجد صورت نگرفته است و این مجموعه تاریخی و مذهبی نیازمند توجه و حمایت بیشتری در حوزه مرمت، نگهداری و معرفی است.

او اضافه کرد: مسجد جامع همدان به عنوان شاخص‌ترین مسجد تاریخی استان، روزانه میزبان شمار زیادی از نمازگزاران، شهروندان و علاقه‌مندان به میراث‌فرهنگی است، از این رو حفظ و احیای آن باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

دارابی‌ستوده با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه‌ای جامع برای حفاظت و احیای مسجد جامع، خواستار همکاری و همراهی جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی شد و گفت: توجه به این بنای ارزشمند نباید صرفا به اقدامات مقطعی محدود شود، بلکه لازم است مرمت اصولی، نگهداری مستمر، ساماندهی فضاهای پیرامونی و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی مسجد در قالب یک برنامه منسجم دنبال شود تا این اثر ارزشمند برای نسل‌های آینده حفظ شود.

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