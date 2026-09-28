ترکیب فرهنگ، طبیعت و رویداد، کلید ماندگاری گردشگران در کردستان است

کردستان با برخورداری از طبیعت متنوع، فرهنگ بومی، جاذبه‌های تاریخی، غذاهای محلی و رویدادهای فرهنگی، ظرفیت‌های متعددی برای توسعه بازار گردشگری و افزایش ماندگاری مسافران دارد؛ ظرفیتی که به گفته یک تورگردان، با طراحی بسته‌های ترکیبی و تقویت زیرساخت‌های خدماتی می‌تواند زمینه تبدیل استان از یک مقصد عبوری به مقصدی اقامتی را فراهم کند.

میلاد غفاری، مدیر آژانس گردشگری ژوانگه تور کردستان با ۱۱ سال سابقه فعالیت در حوزه گردشگری، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار میراث‌آریا اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های کردستان برای طراحی و اجرای تورهای گردشگری، بکر بودن طبیعت، تنوع فرهنگی و امکان ارائه تجربه‌های متفاوت سفر است.

غفاری افزود: امروز گردشگران تنها به دنبال بازدید از یک جاذبه نیستند، بلکه تجربه فرهنگ، آشنایی با جامعه محلی و مشارکت در فعالیت‌های بومی نیز برای آن‌ها اهمیت دارد و کردستان از این نظر ظرفیت‌های قابل توجهی دارد.

او عنوان کرد: در حال حاضر در کنار جاذبه‌های طبیعی، آداب و رسوم و لباس کردی و غذاهای محلی از جمله تجربه‌هایی است که مورد توجه گردشگران قرار می‌گیرد.

مدیر آژانس گردشگری ژوانگه تور کردستان یادآور شد: این ظرفیت‌ها در کنار جاذبه‌های تاریخی و طبیعی، در قالب بسته‌های مشخص گردشگری ارائه می‌شود تا گردشگر در طول سفر با بخش‌های مختلف فرهنگ و زندگی مردم منطقه آشنا شود.

این فعال حوزه گردشگری بیان کرد: معرفی فرهنگ بومی در قالب تجربه‌های گردشگری، علاوه بر جذابیت برای مسافر، به معرفی بهتر ظرفیت‌های استان و رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با گردشگری کمک می‌کند.

او درباره ظرفیت کردستان برای توسعه تورهای ورودی و جذب گردشگران خارجی گفت: طبیعت و مردم محلی از مهم‌ترین ظرفیت‌های استان در این زمینه هستند.

غفاری اظهار کرد: گردشگران خارجی معمولا به دنبال تجربه‌های متفاوت و آشنایی با فرهنگ مقصد هستند و کردستان می‌تواند با طراحی تورهای تجربه‌محور، بخشی از این تقاضا را پاسخ دهد.

این تورگردان افزود: برای توسعه تورهای ورودی، علاوه بر معرفی جاذبه‌ها، باید ظرفیت‌های استان متناسب با بازارهای هدف شناسایی و در قالب محصولات گردشگری مشخص و قابل عرضه ارائه شود.

مدیر آژانس گردشگری ژوانگه تور کردستان، درباره بازار اقلیم کردستان عراق نیز گفت: این بازار ظرفیت قابل توجهی برای توسعه روابط گردشگری دارد و گردشگری سلامت یکی از حوزه‌هایی است که می‌توان در آن ظرفیت‌های بیشتری ایجاد کرد.

او عنوان کرد: با برنامه‌ریزی و معرفی مناسب ظرفیت‌های موجود و همچنین ارائه خدمات متناسب با نیاز این بازار، زمینه توسعه گردشگری میان کردستان و اقلیم کردستان عراق فراهم می‌شود.

غفاری یکی از ظرفیت‌هایی را که قابلیت حضور بیشتر در بسته‌های گردشگری دارد، عمارت‌های تاریخی و جاذبه‌های شهر سنندج دانست و یادآور شد: این ظرفیت‌ها در کنار سایر جاذبه‌های استان، بخشی از برنامه تورهای فرهنگی و شهری هستند.

او ادامه داد: سنندج از نظر جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی ظرفیت مناسبی دارد و با معرفی هدفمند این ظرفیت‌ها می‌توان تنوع بیشتری به برنامه سفر گردشگران بخشید.

این فعال حوزه گردشگری، درباره نوع تورهایی که مدت اقامت گردشگران در کردستان را افزایش می‌دهد، افزود: ترکیب طبیعت‌گردی، گردشگری فرهنگی، رویداد، خوراک و بازدید از جاذبه‌های تاریخی، برنامه سفر کامل‌تری برای گردشگران ایجاد می‌کند.

غفاری توضیح داد: گردشگر می‌تواند بخشی از سفر را به طبیعت‌گردی، بخشی را به بازدید از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی اختصاص دهد و در ادامه در یک برنامه یا رویداد فرهنگی شرکت کند و با غذاهای محلی آشنا شود؛ چنین برنامه‌ای سفر را از یک حضور کوتاه و عبوری به تجربه‌ای کامل‌تر تبدیل می‌کند.

مدیر آژانس گردشگری ژوانگه تور کردستان با بیان اینکه توسعه گردشگری تنها به معرفی جاذبه‌ها محدود نمی‌شود، گفت: هماهنگی میان بخش‌های مختلف زنجیره خدمات گردشگری از اهمیت زیادی برخوردار است.

غفاری افزود: در زمان اجرای یک تور، هماهنگی در بخش‌هایی مانند اقامت، رستوران و برنامه‌های فرهنگی، کیفیت تجربه گردشگر را افزایش و زمینه رضایت بیشتر مسافر را فراهم می‌کند.

او خاطرنشان کرد: همکاری و هماهنگی میان فعالان مختلف این حوزه به اجرای منظم‌تر تورها و ارائه خدمات با کیفیت‌تر به گردشگران کمک می‌کند.

این فعال گردشگری در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان کردستان را از یک مقصد عبوری به مقصدی اقامتی تبدیل کرد، گفت: در گام نخست باید زیرساخت‌های مورد نیاز گردشگران متناسب با ظرفیت‌های استان تقویت شود.

او بهسازی و ارتقای زیرسات‌های جاده‌ای، ایجاد سرویس‌های بهداشتی استاندارد در مسیرهای گردشگری، توسعه رستوران‌های مناسب با نیروهای آموزش‌دیده و ارتقای کیفیت خدمات را از جمله نیازهای مهم این حوزه دانست و یادآور شد: در کنار توسعه زیرساخت‌ها، برگزاری رویدادهای فرهنگی ویژه و متفاوت نیز، نقش مهمی در افزایش انگیزه سفر و ماندگاری گردشگران دارد.

مدیر آژانس گردشگری ژوانگه تور کردستان بیان کرد: اگر رویدادهای فرهنگی با برنامه‌ریزی مشخص و در تقویم معین برگزار شوند، به یکی از دلایل سفر گردشگران تبدیل می‌شوند؛ بنابراین استمرار و نظم در برگزاری رویدادها اهمیت زیادی دارد.

غفاری با بیان اینکه این استان از ظرفیت‌های متنوعی در حوزه گردشگری برخوردار است، افزود: برای توسعه بازار گردشگری باید این ظرفیت‌ها به محصولات مشخص و قابل عرضه تبدیل شوند.

او یادآور شد: طبیعت، فرهنگ، موسیقی و رقص، پوشش محلی، غذا، بناهای تاریخی و رویدادهای فرهنگی، هر کدام بخشی از زنجیره گردشگری را تشکیل می‌دهند و قرار گرفتن این ظرفیت‌ها در قالب بسته‌های حرفه‌ای و متناسب با بازار هدف، به جذب گردشگران بیشتر و افزایش مدت اقامت آن‌ها کمک می‌کند.

این فعال گردشگری افزود: فراهم کردن زمینه ماندگاری گردشگر و ایجاد انگیزه برای تجربه دوباره ظرفیت‌های گردشگری کردستان، نیازمند همکاری و هماهنگی میان همه بخش‌ها و فعالان زنجیره گردشگری است.

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