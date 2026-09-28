به گزارش میراث آریا، احسان بلالی اظهار کرد: همزمان با هفته گردشگری و با هدف گرامیداشت روز فرهنگی شهرستان نظرآباد، جشنواره غذا و صنایع‌دستی در این شهرستان برگزار می‌شود تا بخشی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فرهنگی، هنری و گردشگری منطقه در معرض دید شهروندان و علاقه‌مندان قرار گیرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نظرآباد افزود: برگزاری رویدادهای فرهنگی و گردشگری فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های بومی هر منطقه و ایجاد زمینه برای حضور و مشارکت بیشتر مردم در برنامه‌های فرهنگی است و در همین راستا، جشنواره غذا و صنایع دستی نظرآباد برگزار خواهد شد.

بلالی بیان کرد: غذاهای بومی و محلی و صنایع‌دستی، بخشی از هویت فرهنگی و ظرفیت‌های گردشگری هر شهرستان به شمار می‌روند و معرفی این داشته‌ها می‌تواند در شناساندن فرهنگ و آداب و رسوم منطقه به شهروندان و بازدیدکنندگان مؤثر باشد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نظرآباد گفت: این جشنواره روز سه‌شنبه هفتم مهرماه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در باشگاه فلق واقع در خیابان رجایی شمالی شهرستان نظرآباد برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند در این برنامه حضور پیدا کنند.

او بیان کرد: توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و بومی شهرستان و فراهم کردن فرصت برای معرفی این ظرفیت‌ها، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند به تقویت گردشگری داخلی و افزایش شناخت عمومی نسبت به داشته‌های فرهنگی و هنری نظرآباد کمک کند.

بلالی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در برنامه‌های فرهنگی و گردشگری تصریح کرد: برگزاری جشنواره‌هایی از این دست زمانی می‌تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد که با حضور و همراهی شهروندان، فعالان حوزه صنایع دستی و علاقه‌مندان به فرهنگ و گردشگری همراه شود.

این مسول خاطرنشان کرد: هفته گردشگری فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های مختلف شهرستان و توجه بیشتر به موضوع گردشگری و میراث فرهنگی است و امیدواریم برگزاری این جشنواره نیز زمینه‌ای برای آشنایی بیشتر مردم با بخشی از توانمندی‌های فرهنگی و هنری نظرآباد فراهم کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نظرآباد در پایان از شهروندان و علاقه‌مندان دعوت کرد با حضور در جشنواره غذا و صنایع دستی، از این رویداد فرهنگی حمایت کنند.

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