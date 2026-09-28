به گزارش خبرگزاری میراث‌آریا، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان وبلوچستان با مشارکت حوزه هنری استان، به مناسبت هفته گردشگری اقدام به برگزاری نمایشگاه عکس جاذبه‌های گردشگری استان می‌کند.

بر همین اساس، از تمامی عکاسان استان دعوت می‌شود تصاویر باکیفیت خود از جاذبه‌های فرهنگی، طبیعی و گردشگری سیستان وبلوچستان را برای مشارکت در این نمایشگاه ارسال کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق پیام‌رسان‌های ایرانی به شماره ۰۹۱۵۹۴۹۱۴۳۸ ارسال کنند.

این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌ها و جاذبه‌های متنوع گردشگری سیستان وبلوچستان و همچنین حمایت از هنرمندان و عکاسان استان در هفته گردشگری برگزار می‌شود و پس از بررسی و انتخاب آثار، تصاویر منتخب با درج نام صاحب اثر و عکاس در نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهد شد.

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