به‌گزارش میراث‌آریا، حسین ایزدی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران دوشنبه ۶مهر ۱۴۰۵ با اشاره به ظرفیت‌های مازندران در حوزه گردشگری سلامت اظهار کرد: بیمارستان‌های دولتی و خصوصی در این حوزه فعال هستند، اما هنوز به نقطه مطلوب و شایسته ظرفیت‌های استان نرسیده‌ایم و باید در این بخش بیشتر کار شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: گردشگری سلامت تنها به درمان محدود نمی‌شود و پیشگیری، خدمات بالینی و برنامه‌ریزی برای دوران پس از درمان نیز باید در این زنجیره دیده شود.

او از همکاری با استان‌هایی همچون فارس و خراسان رضوی در این زمینه خبر داد و گفت: می‌توان برای بیماری که برای درمان به یک استان مراجعه می‌کند، پس از درمان امکان استفاده خانواده او از ظرفیت‌های گردشگری مازندران را فراهم کرد و حتی از هتل‌ها، اماکن گردشگری و بوم‌گردی‌های استان در این مسیر استفاده کرد.

ایزدی خاطرنشان کرد: تحریم‌ها بر ورود گردشگران سلامت تأثیر گذاشته است، اما مازندران از ظرفیت پزشکی مناسبی برخوردار است و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، حتی زمینه حضور برخی پزشکان توانمند برای انجام اعمال جراحی در استان نیز فراهم شده است.

تدوین برنامه جامع گردشگری مازندران

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران یکی از ضعف‌های گذشته استان را نداشتن یک برنامه جامع و متمرکز گردشگری عنوان کرد و گفت: با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دانشگاه مازندران، تدوین برنامه جامع گردشگری استان در حال انجام است.

او افزود: تاکنون سه بسته جامع گردشگری در حوزه‌های گردشگری ورزشی، گردشگری کشاورزی و گردشگری سلامت تهیه شده و هدف‌گذاری ما تدوین حدود هشت تا ۱۰ بسته جامع گردشگری است.

ایزدی تصریح کرد: این برنامه باید به‌گونه‌ای باشد که ظرفیت‌های گردشگری شهر به شهر، شهرستان به شهرستان و حتی روستا به روستا مشخص شود تا سرمایه‌گذاری که وارد استان می‌شود، بداند هر منطقه چه ظرفیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری، هتل‌سازی و سایر بخش‌ها دارد.

گردشگری آب‌محور و اقتصاد دریا

او با اشاره به ظرفیت آب‌بندان‌ها و سدهای مازندران گفت: گردشگری آب‌محور یکی دیگر از ظرفیت‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. آب‌بندان‌های متعدد استان هرکدام می‌توانند ظرفیت مناسبی برای گردشگری باشند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: در این زمینه نیز برخی آب‌بندان‌ها و سدها برای اجرای طرح‌های گردشگری در اختیار قرار گرفته و قراردادهایی منعقد شده است.

ایزدی همچنین با تأکید بر ظرفیت دریا اظهار کرد: از بستر دریا در حوزه گردشگری غفلت شده است، در حالی که دریا می‌تواند یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی برای مازندران و حتی کشور باشد.

ایزدی در پایان با اشاره به نقش رسانه در توسعه گردشگری گفت: ظرفیت‌های گردشگری مازندران بدون معرفی و اطلاع‌رسانی نمی‌تواند به جایگاه واقعی خود برسد و رسانه در کنار دستگاه‌های اجرایی و فعالان این حوزه می‌تواند نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌ها و توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان داشته باشد.

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