آغاز هفته گردشگری خراسان شمالی با عطرافشانی گلزار شهدای بجنورد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد دیناری روز یکشنبه پنجم مهرماه ۱۴۰۵ در آیین عطرافشانی و گلباران گلزار شهدای بجنورد حضور یافت و با قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدا را گرامی داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی در حاشیه این آیین گفت: آغاز هفته گردشگری با یاد شهدا، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های آنان و یادآوری ارزش‌هایی است که حفظ هویت و فرهنگ این سرزمین بر آن استوار است.

او افزود: امنیت و آرامش کشور، زمینه‌ساز فعالیت در حوزه گردشگری و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان است و پاسداشت یاد شهدا، ادای احترام به فداکاری‌هایی است که این آرامش را فراهم کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی اظهار کرد: امیدواریم برنامه‌های هفته گردشگری فرصتی برای معرفی توانمندی‌های استان و تقویت توجه به میراث‌فرهنگی و گردشگری خراسان شمالی باشد.

انتهای پیام/