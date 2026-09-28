بازطراحی نظام گردشگری گیلان با تکیه بر هوش مصنوعی؛ ضرورتی برای گذار به اقتصاد دیجیتال

به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز یک‌شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵ یوسف سلمان‌خواه در هجدهمین جلسه کمیسیون کارآفرینی و استارت‌آپ اتاق بازرگانی گیلان با تأکید بر ضرورت ایجاد انسجام در خدمات گردشگری، ابراز کرد: استان گیلان به دلیل تنوع جغرافیایی و غنای فرهنگی، ظرفیت بالایی برای پذیرش الگوهای نوین کسب‌وکار دارد و باید از فضای موجود برای هم‌افزایی حداکثری میان متولیان و فعالان این حوزه بهره برد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان گفت: امروز یکی از چالش‌های اساسی گردشگر، پراکندگی اطلاعات و خدمات است. بر همین اساس، پیاده‌سازی یک پلتفرم اطلاع‌رسانی جامع گردشگری مبتنی بر هوش مصنوعی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی است تا دسترسی یکپارچه به خدمات گردشگری محقق شود. دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف‌اند در مسیر تسهیل‌گری برای کسب‌وکارهای دیجیتال که پیشران نوآوری در این صنعت هستند، همگام با بخش خصوصی حرکت کنند.

در ادامه این نشست که با حضور حسین ابراهیمی، معاون گردشگری اداره‌کل و جمعی از فعالان حوزه استارت‌آپ‌های گردشگری برگزار شد، فعالان این عرصه به طرح چالش‌های کسب‌وکار خود پرداختند.

تأکید بر شناسایی و طرح مستقیم مسائل کسب‌وکارها می‌تواند زمینه را برای تعامل مؤثرتر میان بخش خصوصی، استارتاپ‌ها و دستگاه‌های اجرایی فراهم کند، از دستاوردهای این نشست بود. در همین راستا، مقرر شد مطالبات و چالش‌های احصا شده، توسط کمیسیون کارآفرینی و استارتاپ اتاق بازرگانی گیلان مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد و مواردی که نیازمند پیگیری در سطوح کلان هستند، از طریق اتاق بازرگانی گیلان در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و به‌صورت مستمر تا حصول نتیجه پیگیری شوند.

در بخش پایانی این نشست، ابراهیم کوهستانی، نایب‌رئیس کمیسیون کارآفرینی و استارت‌آپ اتاق گیلان، ضمن تشریح دستور جلسات آتی و محورهای مورد نظر برای گفت‌وگو، تصریح کرد: هدف اصلی ما از برگزاری این نشست، ایجاد بستری برای گفت‌وگوی مستقیم میان کارآفرینان بخش خصوصی، استارت‌آپ‌ها و متولیان حوزه گردشگری بود تا با شناسایی گلوگاه‌ها، راهکارهای علمی و عملیاتی برای توسعه گردشگری پایدار و هوشمند در استان ترسیم شود.

همچنین همایون کاوه، رئیس کمیسیون کارآفرینی و استارت‌آپ اتاق بازگانی گیلان، ضمن تبریک فرارسیدن روز جهانی گردشگری به فعالان این حوزه، به‌بیان اهمیت تحول دیجیتال پرداخت و افزود: توجه به ظرفیت‌های نوین اقتصاد دیجیتال و بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند و هوش مصنوعی برای بازطراحی مدل‌های کسب‌وکار گردشگری، دیگر یک مزیت رقابتی نیست، بلکه ضرورتی برای بقا و توسعه پایدار در سطح استانی و ملی است.

گفتنی است برگزاری این نشست، گامی مؤثر در راستای هم‌افزایی زیست‌بوم گردشگری، فناوری و کسب‌وکارهای نوآورانه گیلان ارزیابی می‌شود که می‌تواند زمینه را برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دیجیتال در توسعه کارآفرینی استان فراهم آورد.

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