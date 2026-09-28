به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد جعفری‌ماجد دبیر رویداد «قهوه؛ آیین فرهنگ و خاطره‌ها» گفت: این مسابقه با هدف توجه بیشتر به قهوه‌خوری به‌عنوان بخشی از فرهنگ، آداب اجتماعی، شیوه‌های مهمان‌نوازی و خاطرات مردم خوزستان برگزار می‌شود و از علاقه‌مندان به عکاسی و تولید محتوای تصویری دعوت می‌شود در این رویداد مشارکت کنند.

او افزود: در این فراخوان، آثاری مورد توجه قرار می‌گیرند که بتوانند بخشی از آیین‌ها، آداب، شیوه پذیرایی، فضای اجتماعی و فرهنگی و خاطرات مرتبط با قهوه‌خوری را در نقاط مختلف استان خوزستان به تصویر بکشند.

جعفری‌ماجد ادامه داد: مسابقه در ۲ بخش «عکاسی» و «کلیپ» برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در بخش عکاسی می‌توانند آثار خود را با موضوع آیین‌ها و آداب قهوه‌خوری در خوزستان ارسال کنند. در بخش کلیپ نیز علاقه‌مندان می‌توانند کلیپ‌های کوتاه و خلاقانه‌ای از آیین‌ها، آداب، مراسم و شیوه‌های مرتبط با قهوه‌خوری در استان تهیه و ارائه کنند.

دبیر این رویداد با اشاره به جوایز مسابقه بیان کرد: در هر یک از ۲ بخش عکاسی و کلیپ، دو اثر برگزیده انتخاب خواهد شد و به برگزیدگان علاوه بر جایزه، تقدیرنامه نیز اهدا می‌شود.

او درباره شرایط شرکت در مسابقه گفت: شرکت در این رویداد برای عموم علاقه‌مندان آزاد است و هر شرکت‌کننده می‌تواند اثر خود را در قالب یک عکس و یا یک کلیپ ارسال کند. آثار ارسالی باید با موضوع آیین‌ها، آداب و رسوم و فرهنگ قهوه‌خوری سنتی در خوزستان مرتبط باشند و توسط خود شرکت‌کننده تهیه شده باشند.

جعفری‌ماجد افزود: شرکت‌کنندگان باید اثر خود را در صفحه اینستاگرام شخصی منتشر و صفحه رسمی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان به نشانی @khuzestan_cthh را در پست مربوطه منشن کنند و از هشتگ‌های#خوزستان_زیبا، #میراث_خوزستان،#گردشگری_خوزستان و #صنایع_دستی_خوزستان استفاده کنند.

او تأکید کرد: فایل اصلی اثر نیز باید بدون لوگو، واترمارک، نوشته، قاب یا هرگونه علامت اضافه ارسال شود و مسئولیت حقوقی محتوای آثار بر عهده صاحب اثر خواهد بود.

دبیر رویداد «قهوه؛ آیینِ فرهنگ و خاطره‌ها» درباره معیارهای داوری آثار اظهار کرد: آثار بر اساس کیفیت تصویری، خلاقیت، میزان ارتباط با موضوع، اصالت و توانایی اثر در نمایش فضای فرهنگی و آیینی قهوه‌خوری ارزیابی خواهند شد.

او با اشاره به زمان برگزاری مسابقه گفت: علاقه‌مندان از چهارم تا هشتم مهرماه فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند و مدت زمان برگزاری مسابقه پنج روز خواهد بود. آثار باید حداکثر تا پایان روز هشتم مهرماه به دبیرخانه رویداد ارسال شوند.

جعفری‌ماجد خاطرنشان کرد: آثار منتخب می‌توانند با ذکر نام صاحب اثر، در بسترهای اطلاع‌رسانی و رسانه‌های رسمی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با هدف معرفی و ترویج فرهنگ و میراث ناملموس استان مورد استفاده و بازنشر قرار گیرند.

علاقه‌مندان می‌توانند فایل عکس یا کلیپ خود را از طریق تلگرام یا واتساپ به شماره ۰۹۱۶۸۲۲۵۵۵۱ ارسال کنند.

قهوه در فرهنگ مردم خوزستان تنها یک نوشیدنی نیست بلکه بخشی از آیین مهمان‌نوازی، روابط اجتماعی و خاطرات جمعی مردم این سرزمین است؛ روایتی که می‌تواند از دریچه دوربین به بخشی از میراث فرهنگی استان تبدیل شود.

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