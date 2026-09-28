فیلم کوتاه «تلویزیون» راهی هجدهمین جشنواره بنونتو ایتالیا شد

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط‌عمومی اثر، فیلم کوتاه «تلویزیون» به نویسندگی مشترک مصطفی تشکری و سینا فراهانی، تهیه‌کنندگی مصطفی تشکری و رضا کاظمی و کارگردانی مصطفی تشکری به هجدهمین دوره جشنواره فیلم‌های اجتماعی بنونتو راه پیدا کرد.

این رویداد هنری، هفتم تا یازدهم اکتبر برابر با پانزدهم تا نوزدهم مهر در بنونتو برگزار خواهد شد.

بهار نوحیان، هیلدا کردبچه، ایرج تدین، سهیلا آقایی و بهروز خورسندیان بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: «دختری ۹ ساله برای رهایی و دور شدن از دعوای پدر و مادرش دلبسته تلویزیون خانه می‌شود. این تلویزیون روزی فروخته می‌شود وهمین امر چالش‌های جدیدی برای او به وجود می‌آورد.»

از دیگر عوامل فیلم کوتاه تلویزیون می‌توان به مدیر فیلمبرداری: حمیدرضا رضایی، مشاور کارگردان: سینا فراهانی، دستیار کارگردان: مارال شکری، مجری طرح و برنامه‌ریز: سیاوش درستکار، صدابردار: علی فیضی، طراح گریم: بابک کشن‌فلاح، منشی صحنه: رضا بقایی، طراح صحنه و لباس: پروا نریمانی، مدیرتولید: سعید ملکی،عکاس: عباس بغدادی، روابط عمومی و مشاور رسانه: نگار امیری و پخش بین‌الملل: فرست اسکرین اشاره کرد.

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