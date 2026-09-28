به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مرتضی بابایی لولتی امروز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ در مراسم زنگ گردشگری به مناسبت هفته گردشگری که در دبیرستان دخترانه شهید حسن آذریان برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌های متولیان حوزه گردشگری و میراث فرهنگی شهرستان اظهار کرد: باید از ابتکار عمل، همراهی و تلاش‌های متولیان امر گردشگری و میراث‌فرهنگی در شهرستان تشکر کنیم که از زمان حضورشان، بهبود قابل توجهی در این حوزه ایجاد شده است.

فرماندار میاندورود افزود: اقدامات انجام‌شده در حوزه گردشگری شایسته تقدیر است و امیدواریم مدیران جوان و توانمند شهرستان بتوانند در جایگاه‌های رفیع‌تر نیز منشأ اثر باشند.

او با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان برای بروز استعدادهای مدیریتی، گفت: میاندورود فرصت مناسبی برای بروز استعدادهای مدیران جوان است و توصیه من به مدیران این است که تا می‌توانند برای انجام اقدامات مؤثر در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه گردشگری، تلاش کنند.

بابایی لولتی با بیان اینکه نگاه به گردشگری نباید صرفاً اقتصادی و صنعتی باشد، تصریح کرد: شاید در دوره‌های مختلف، حوزه‌هایی مانند ورزش و هنر را به عنوان صنعت معرفی کرده‌ایم، چراکه این حوزه‌ها دارای پیوندهای اقتصادی و ظرفیت درآمدزایی هستند؛ اما امروز باید از این نگاه عبور کنیم که گردشگری صرفاً یک صنعت است.

بابایی لولتی ادامه داد: گردشگری فرصتی است که می‌توانیم از طریق آن ظرفیت‌های پیدا و پنهان خود را برجسته کرده و به دیگران نشان دهیم.

فرماندار میاندورود، دستیابی به درآمد پایدار را یکی دیگر از ظرفیت‌های گردشگری عنوان کرد و گفت: اگر به دنبال گردشگری پایدار هستیم، باید همه بخش‌ها در کنار یکدیگر حرکت کنند.

او تأکید کرد: تحقق گردشگری پایدار امکان‌پذیر نیست مگر اینکه مدیران و مسئولان، مردم و جوامع محلی و همچنین سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری هم‌جهت و هماهنگ با یکدیگر حرکت کنند.

او افزود: وظیفه ما به عنوان مسئولان، فراهم کردن بسترهای لازم برای توسعه گردشگری است و امروز نیز با حضور آقای ملکی، دکتر علیجانی، بخشدار محترم و سایر مدیران و مسئولان حاضر، زمینه لازم برای به صدا درآمدن زنگ گردشگری و زنگ توسعه گردشگری در میاندورود فراهم شده است.

فرماندار میاندورود با اشاره به ظرفیت بالای گردشگری در جهان اظهار کرد: کشورهای مختلفی که امروز به عنوان مقاصد مهم گردشگری شناخته می‌شوند، از ظرفیت‌های این حوزه برای توسعه اقتصادی و اجتماعی خود استفاده کرده‌اند.

بابایی لولتی با اشاره به مطالعات خود در حوزه گردشگری گفت: سال ۱۳۹۶، زمانی که بخشدار بودم، مقاله‌ای درباره گردشگری مطالعه کردم که نشان می‌داد با وجود رشد گردشگری در جهان، همچنان بخش محدودی از ظرفیت‌های موجود در این حوزه مورد استفاده قرار گرفته است.

او خاطرنشان کرد: تا زمانی که بشریت وجود دارد، گردشگری و مهاجرت نیز وجود خواهد داشت؛ چراکه از زمان شکل‌گیری جوامع انسانی، جابه‌جایی و مهاجرت بخشی از زندگی بشر بوده است.

فرماندار میاندورود در ادامه با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره نخستین مهاجرت‌های انسانی گفت: در این زمینه مباحث مختلفی مطرح شده و حتی در کتاب «انسان خردمند» نیز به مهاجرت‌های انسان‌های اولیه و جابه‌جایی آنها میان مناطق مختلف اشاره شده است.

بابایی لولتی افزود: این موضوع می‌تواند برای دانش‌آموزان نیز سؤال‌برانگیز باشد و ایجاد همین پرسش‌ها می‌تواند زمینه‌ای برای مطالعه و توجه بیشتر آنان به تاریخ، گردشگری و ظرفیت‌های این حوزه باشد.

او با قدردانی از حضور مسئولان و مهمانانی که از دیگر شهرستان‌ها در این مراسم حضور یافته بودند، گفت: از همه عزیزانی که میاندورود را به عنوان مقصد خود برای به صدا درآوردن زنگ گردشگری انتخاب کردند، تشکر می‌کنم.

فرماندار میاندورود در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم زنگی که امروز در شهرستان به صدا درآمد، زنگ بهبود وضعیت گردشگری و زمینه‌ساز توسعه هرچه بیشتر گردشگری در میاندورود باشد.

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