به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی بعداز ظهر روز یکشنبه، پنجم مهرماه در گردهمایی روز جهانی گردشگری که با همکاری سمن جمعیت همیار کرج در سالن همایش‌های دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: البرز با وجود وسعت محدود، مجموعه‌ای متنوع از ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و روستایی را در خود جای داده و همین تنوع، امکان شکل‌گیری گونه‌های مختلف گردشگری را در این استان فراهم کرده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، افزود: وقتی از ظرفیت گردشگری البرز صحبت می‌کنیم نباید تنها چند جاذبه شناخته‌شده را در نظر بگیریم. در نقاط مختلف استان، روستاها، مناطق طبیعی، آثار تاریخی، مسیرهای گردشگری و ظرفیت‌های فرهنگی وجود دارد که هرکدام می‌توانند در صورت معرفی صحیح، بخشی از جریان گردشگری استان را به خود اختصاص دهند.

او بیان کرد: یکی از مسائل اساسی در حوزه گردشگری البرز، شناساندن همین ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده است. ممکن است یک جاذبه برای مردم یک شهرستان کاملاً شناخته‌شده باشد، اما در سطح استان یا کشور شناخت کافی نسبت به آن وجود نداشته باشد. بنابراین باید یک نظام منسجم برای شناسایی، مستندسازی و معرفی این ظرفیت‌ها ایجاد شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به اهمیت فضای مجازی در انتخاب مقصد گردشگران گفت: گردشگر امروز پیش از سفر درباره مقصد تحقیق می‌کند و بخش قابل توجهی از این تحقیق در فضای دیجیتال انجام می‌شود. بنابراین اگر اطلاعات دقیق و جذابی درباره یک مقصد وجود نداشته باشد، طبیعی است که آن مقصد در انتخاب گردشگر نیز سهم کمتری داشته باشد.

این مسئول توضیح داد: تولید محتوای گردشگری باید از حالت مناسبتی خارج شود. نمی‌توان تنها در زمان برگزاری نمایشگاه یا هفته گردشگری به فکر معرفی جاذبه‌ها افتاد. معرفی مقصد یک فرآیند مستمر است و باید در طول سال ادامه داشته باشد.

زینالی رونمایی از کتاب دیجیتال «شناخت جاذبه‌های گردشگری البرز» را در همین چارچوب قابل توجه دانست و گفت: هر اقدامی که به جمع‌آوری و ارائه اطلاعات درباره جاذبه‌های استان کمک کند، می‌تواند بخشی از این خلأ اطلاعاتی را برطرف کند. البته یک کتاب به تنهایی نمی‌تواند همه نیازهای گردشگری استان را پاسخ دهد و باید در کنار آن از ظرفیت رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، نقشه‌های گردشگری و سایر ابزارهای اطلاع‌رسانی نیز استفاده کرد.

او توضیح داد: نکته مهم این است که معرفی جاذبه با تبلیغ صرف تفاوت دارد. ما باید اطلاعاتی در اختیار گردشگر قرار دهیم که به او برای انتخاب مقصد، برنامه‌ریزی سفر و شناخت شرایط منطقه کمک کند. اگر اطلاعات ارائه‌شده ناقص یا غیرواقعی باشد، در نهایت به اعتماد گردشگر آسیب می‌زند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به ضرورت توجه به اقتصاد جوامع محلی اظهار کرد: گردشگری زمانی می‌تواند پایدار باشد که مردم منطقه نیز از حضور گردشگر منتفع شوند. اگر گردشگر وارد یک روستا یا منطقه طبیعی شود اما سهمی از درآمد حاصل از این سفر به جامعه محلی نرسد، نمی‌توان انتظار داشت که گردشگری در آن منطقه به یک فعالیت پایدار تبدیل شود.

او بیان کرد: توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، عرضه محصولات محلی، صنایع دستی، غذاهای بومی و خدمات گردشگری می‌تواند بخشی از درآمد حاصل از سفر را در همان منطقه نگه دارد و به ایجاد اشتغال کمک کند.

زینالی گفت: در کنار منافع اقتصادی، حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی نیز اهمیت دارد. قرار نیست برای افزایش تعداد گردشگران، منابعی را که اساسا جاذبه مقصد هستند از بین ببریم. توسعه گردشگری باید با ظرفیت محیط‌زیست و شرایط اجتماعی هر منطقه هماهنگ باشد.

این مسئول با اشاره به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد افزود: سمن‌ها می‌توانند در این مسیر نقش واسطه میان مردم و دستگاه‌های اجرایی را ایفا کنند. آنها در بسیاری از مناطق ارتباط نزدیکی با جامعه محلی دارند و می‌توانند ظرفیت‌ها و مشکلاتی را که شاید از طریق ساختار اداری به‌سرعت دیده نشود، شناسایی و منتقل کنند.

زینالی خاطرنشان کرد: هدف ما باید این باشد که گردشگری البرز از مجموعه‌ای از برنامه‌های پراکنده به یک جریان منسجم تبدیل شود؛ جریانی که در آن میراث فرهنگی، طبیعت، صنایع دستی، آموزش، سرمایه‌گذاری و جامعه محلی در کنار یکدیگر دیده شوند.

کیفیت تجربه گردشگر به اندازه معرفی جاذبه اهمیت دارد

اردشیر درویشی نیز در این مراسم گفت: معرفی جاذبه‌های گردشگری زمانی می‌تواند به جذب گردشگر منجر شود که در کنار آن، خدمات مناسب و نیروی انسانی آموزش‌دیده وجود داشته باشد و گردشگر پس از ورود به مقصد نیز تجربه‌ای مطلوب و حرفه‌ای داشته باشد.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز افزود: گردشگری مجموعه‌ای از اتفاقات است که از لحظه تصمیم‌گیری فرد برای سفر آغاز می‌شود و تا زمان بازگشتش ادامه دارد. محتوایی که پیش از سفر می‌بیند، نحوه رزرو خدمات، مسیر دسترسی، برخورد فعالان گردشگری، کیفیت راهنمایی و حتی شرایط بازدید از مقصد، همگی بخشی از تجربه گردشگر هستند.

او بیان کرد: به همین دلیل نباید میان معرفی جاذبه و کیفیت خدمات فاصله ایجاد کنیم. اگر بهترین جاذبه‌ها را معرفی کنیم اما گردشگر در مقصد با کمبود اطلاعات، خدمات نامناسب یا نیروی انسانی آموزش‌ندیده مواجه شود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم تجربه مثبتی از سفر داشته باشد.

درویشی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که باید جدی‌تر دنبال شود، آموزش مستمر فعالان حوزه گردشگری است. راهنمای گردشگری باید علاوه بر شناخت تاریخ و جغرافیای مقصد، مهارت ارتباط با گروه‌های مختلف گردشگران، مدیریت تور، انتقال درست اطلاعات و رعایت اصول حرفه‌ای را نیز بداند.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز گفت: گردشگری امروز با گذشته تفاوت کرده است. گردشگر درباره مقصد سؤال می‌کند، اطلاعات را مقایسه می‌کند و تجربه خود را با دیگران به اشتراک می‌گذارد. بنابراین کوچک‌ترین ضعف در ارائه خدمات می‌تواند در فضای مجازی بازتاب پیدا کند و بر تصویر مقصد تأثیر بگذارد.

او توضیح داد: در مقابل، اگر گردشگر تجربه خوبی داشته باشد، خودش به یکی از ابزارهای معرفی مقصد تبدیل می‌شود. توصیه یک گردشگر به دوستان و خانواده یا انتشار تجربه سفر در فضای مجازی می‌تواند به اندازه یک تبلیغ رسمی در معرفی مقصد اثرگذار باشد.

درویشی با اشاره به رونمایی از کتاب دیجیتال «شناخت جاذبه‌های گردشگری البرز» اظهار کرد: اهمیت چنین آثاری در این است که اطلاعات گردشگری را در قالبی در دسترس مخاطب قرار می‌دهد. امروز بسیاری از افراد سفر خود را با تلفن همراه برنامه‌ریزی می‌کنند و به همین دلیل تولید محتوای دیجیتال باید بخشی از برنامه معرفی مقاصد گردشگری باشد.

این مسئول ابراز کرد: البته محتوای دیجیتال باید قابلیت به‌روزرسانی داشته باشد. اطلاعات مربوط به مسیر دسترسی، خدمات، شرایط بازدید و سایر موضوعات ممکن است تغییر کند و بنابراین لازم است تولید محتوا یک فعالیت ثابت و به‌روز باشد، نه کاری که یک‌بار انجام شود و برای سال‌ها بدون تغییر باقی بماند.

درویشی گفت: یکی دیگر از موضوعات مهم، ارتباط میان مراکز آموزشی و بدنه اجرایی گردشگری است. مؤسسات آموزشی می‌توانند بخشی از نیازهای تخصصی این حوزه را پوشش دهند و نیروهایی تربیت کنند که با نیازهای واقعی بازار گردشگری آشنا باشند.

او بیان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی برای راهنمایان، فعالان اقامتگاه‌ها، کارکنان تأسیسات گردشگری و حتی جامعه محلی می‌تواند کیفیت خدمات را افزایش دهد. آموزش گردشگری نباید فقط به افرادی محدود شود که عنوان شغلی آنها «راهنمای گردشگری» است؛ هر فردی که با گردشگر در ارتباط قرار می‌گیرد، بخشی از تجربه سفر او را شکل می‌دهد.

درویشی با اشاره به ظرفیت گردشگری روستایی البرز اظهار کرد: گردشگری روستایی می‌تواند فرصتی برای تقویت اقتصاد محلی باشد، اما توسعه آن باید با هویت روستا هماهنگ شود. اگر قرار باشد همه روستاها شکل یکسانی پیدا کنند، بخشی از جذابیت آنها از بین خواهد رفت. آنچه گردشگر را به یک روستا جذب می‌کند، سبک زندگی، معماری، غذا، صنایع دستی، طبیعت و فرهنگ همان منطقه است. بنابراین باید به جامعه محلی آموزش داد که چگونه ظرفیت‌های خود را معرفی کند، بدون اینکه برای جذب گردشگر، هویت واقعی منطقه تغییر کند.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز همچنین بر ضرورت همکاری میان بخش‌های مختلف تأکید کرد و گفت: اداره میراث فرهنگی به تنهایی نمی‌تواند همه مسائل گردشگری را حل کند. شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخش خصوصی، سمن‌ها، مؤسسات آموزشی، راهنمایان و خود جامعه محلی هرکدام بخشی از این زنجیره هستند.

او بیان کرد: اگر این بخش‌ها در کنار یکدیگر قرار بگیرند، می‌توان برای هر مقصد گردشگری متناسب با ویژگی‌های همان منطقه برنامه‌ریزی کرد. نسخه واحدی برای همه مقاصد وجود ندارد و هر منطقه باید بر اساس ظرفیت و محدودیت‌های خودش مدیریت شود.

درویشی خاطرنشان کرد: برگزاری گردهمایی‌هایی مانند برنامه روز جهانی گردشگری زمانی اثرگذار خواهد بود که به ارتباط میان فعالان منجر شود. هدف اصلی باید ایجاد یک شبکه همکاری باشد تا ایده‌ها و تجربه‌ها از مرحله گفت‌وگو عبور کرده و به برنامه‌های عملیاتی تبدیل شوند.

این مسئول گفت: رونمایی از کتاب شناخت جاذبه‌های گردشگری البرز را نیز می‌توان در همین چارچوب دید؛ یعنی تلاش برای اینکه شناخت از ظرفیت‌های استان افزایش پیدا کند و این شناخت در اختیار فعالان، گردشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان قرار گیرد.

در پایان این مراسم، از کتاب دیجیتال شناخت جاذبه‌های گردشگری البرز نوشته دکتر حمید حشمدار رونمایی شد.

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