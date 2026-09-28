به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسینعلی علیجانی امروز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ در برنامه «زنگ گردشگری» در دبیرستان دخترانه شهید حسن آذریان این شهرستان، درباره اهمیت گردشگری، تحولات صنعتی و فناوری و نقش این صنعت در اقتصاد آینده کشور سخنرانی کرد.

رئیس اداره آموزش و پرورش میاندورود در این برنامه با اشاره به تحولات بزرگ تاریخی در حوزه صنعت و کشاورزی اظهار کرد: با آغاز انقلاب صنعتی در اروپا و گسترش کارخانه‌های صنعتی در کشورهایی مانند فرانسه و انگلیس، ساختار اقتصادی و اجتماعی جوامع دستخوش تغییرات اساسی شد.

او با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری ایران و استان مازندران، بر ضرورت شناخت و معرفی جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی کشور تأکید کرد و افزود: کویر لوت یکی از ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری ایران است که می‌تواند نقش مهمی در جذب گردشگران داخلی و خارجی داشته باشد.

رئیس اداره آموزش و پرورش میاندورود همچنین با اشاره به تحولات فناوری در دهه‌های اخیر بیان کرد: اختراع تلفن، توسعه ارتباطات دیجیتال و شکل‌گیری رایانه‌ها، جهان را وارد مرحله جدیدی کرد و با ورود اینترنت به حوزه‌های مختلف، اقتصاد، صنعت، کشاورزی و زندگی روزمره مردم با سرعت زیادی تغییر یافت.

علیخانی ادامه داد: در کمتر از دو دهه، جهان از عصر گسترش اینترنت به سمت فناوری‌های پیشرفته‌تر و فرافناوری حرکت کرده است و امروز هوش مصنوعی و رباتیک به بخش مهمی از اقتصاد و صنایع مختلف تبدیل شده‌اند.

رئیس اداره آموزش و پرورش میاندورود با اشاره به تأثیر فناوری‌های نوین بر بازار کار گفت: همزمان با توسعه فناوری و جایگزینی برخی فعالیت‌های انسانی با ماشین‌ها و هوش مصنوعی، موضوع اشتغال انسان‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در چنین شرایطی، صنعت سرگرمی، ورزش، سینما، تئاتر، بازی‌های رایانه‌ای و دیگر فعالیت‌های فرهنگی و تفریحی در طول دهه‌های گذشته توسعه یافته‌اند.

او گردشگری را یکی از صنایع مرتبط با صنعت سرگرمی و اقتصاد آینده دانست و تصریح کرد: گردشگری می‌تواند به عنوان یکی از صنایع مهم آینده مورد توجه قرار گیرد. بسیاری از کشورها توانسته‌اند از طریق توسعه گردشگری، درآمد و ارزآوری قابل توجهی به دست آورند.

رئیس اداره آموزش و پرورش میاندورود در پایان ابراز امیدواری کرد ایران نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده طبیعی، تاریخی و فرهنگی خود بتواند جایگاه شایسته‌ای در صنعت گردشگری جهان به دست آورد و از این صنعت برای توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی استفاده کند.

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