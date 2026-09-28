به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد یوسفی‌نهاد امروز ششم مهر ۱۴۰۵ در این باره اظهار کرد: این رویداد با هدف پاسداشت ارزش‌های دفاع مقدس، گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای والامقام، انتقال مفاهیم ایثار و مقاومت به نسل جوان و نوجوان و همچنین معرفی ظرفیت‌های گردشگری و حمایت از توانمندی‌های فرهنگی و هنری شهرستان برگزار شده است.

یوسفی‌نهاد با بیان اینکه این نمایشگاه در محل اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کارون روبه‌روی دانشکده نفت و جنب اداره ثبت‌احوال برگزار می‌شود افزود: یکی از بخش‌های این رویداد برپایی نمایشگاه عکس جاذبه‌های گردشگری و فرصت‌های کشاورزی شهرستان کارون است که با همکاری عکاسان برجسته استان برپا شده و جلوه‌هایی از ظرفیت‌های طبیعی، بوم‌شناختی و گردشگری منطقه را به تصویر می‌کشد.

او ادامه داد: در بخش دیگری از این نمایشگاه مجموعه‌ای از تصاویر دوران دفاع مقدس ارایه شده است که حال‌وهوای روزهای حماسه و ایثار را برای مخاطبان به نمایش می‌گذارد و فرصتی برای آشنایی نسل امروز با رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان فراهم می‌کند.

یوسفی‌نهاد همچنین از برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی در حاشیه این رویداد خبر داد و گفت: حمایت از هنرمندان و صنعتگران بومی، معرفی ظرفیت‌های تولیدی و فرهنگی شهرستان و ایجاد زمینه برای ارتباط مستقیم میان مردم و فعالان حوزه صنایع‌دستی از دیگر اهداف این برنامه است.

فرماندار شهرستان کارون نیز در حاشیه این آیین با دعوت از عموم شهروندان برای بازدید از نمایشگاه‌ها و حمایت از کارآفرینان و صنعتگران بومی، بر اهمیت زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا تأکید کرد و گفت: نمایشگاه عکس دفاع مقدس فرصتی مغتنم برای تبیین ایثارگری‌های رزمندگان، پاسداشت یاد شهدای والامقام هشت سال دفاع مقدس و انتقال مفاهیم ارزشمند مقاومت به نسل امروز است.

رسول ساکی افزود: معرفی ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی شهرستان در کنار گرامی‌داشت ارزش‌های دفاع مقدس، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش شناخت عمومی از توانمندی‌های شهرستان کارون و تقویت مشارکت مردم در توسعه گردشگری و صنایع‌دستی منطقه باشد.

او ادامه داد: شهرستان کارون با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع طبیعی، رودخانه‌ای و تالابی، چشم‌اندازهای پیرامون رودخانه کارون، فضاهای روستایی و ظرفیت‌های فرهنگی و بومی، از زمینه‌های مناسبی برای توسعه گردشگری طبیعت‌محور و گردشگری محلی برخوردار است.

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