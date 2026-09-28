زنگ گردشگری به مناسبت هفته گردشگری در مدرسه حیات طیبه اردبیل به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، یحیی نجارقابل امروز ۶ مهرماه ۱۴۰۵ گفت: همزمان با هفته گردشگری و با هدف آشنا شدن دانش آموزان با این صنعت، زنگ گردشگری در مدرسه حیات طیبه اردبیل به صدا درآمد.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: هرساله ۵ مهر ماه مصادف با ۲۷ سپتامبر به عنوان روز جهانی گردشگری گرامی داشته می‌شود و هفته گردشگری تا ۱۱ مهرماه فرصتی برای قدردانی از فعالان این حوزه و جلب توجه عمومی به صنعت گردشگری است.

او تاکید کرد: برگزاری آیین نواختن زنگ گردشگری در این هفته با همکاری آموزش و پرورش فرصتی است تا دانش‌آموزان با ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری استان آشنا شوند و بتوانند در راستای توسعه گردشگری گام بردارند.

نجارقابل ادامه داد: همزمان با این آیین، مسابقه آشنایی با جاذبه‌های گردشگری استان اردبیل بین دانش‌آموزان مدرسه حیات طیبه برگزار شد و به پنج نفر از دانش‌آموزان هدایایی از جمله کتابچه‌های معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان اهدا شد.

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