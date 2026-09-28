۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۵

زنگ گردشگری به مناسبت هفته گردشگری در مدرسه حیات طیبه اردبیل به صدا درآمد

زنگ گردشگری به مناسبت هفته گردشگری در مدرسه حیات طیبه اردبیل به صدا درآمد

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: همزمان با هفته گردشگری و با هدف آشنا شدن دانش آموزان با این صنعت، زنگ گردشگری در مدرسه حیات طیبه اردبیل به صدا درآمد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، یحیی نجارقابل امروز ۶ مهرماه ۱۴۰۵ گفت: همزمان با هفته گردشگری و با هدف آشنا شدن دانش آموزان با این صنعت، زنگ گردشگری در مدرسه حیات طیبه اردبیل به صدا درآمد.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: هرساله ۵ مهر ماه مصادف با ۲۷ سپتامبر به عنوان روز جهانی گردشگری گرامی داشته می‌شود و هفته گردشگری تا ۱۱ مهرماه فرصتی برای قدردانی از فعالان این حوزه و جلب توجه عمومی به صنعت گردشگری است.  

او تاکید کرد: برگزاری آیین نواختن زنگ گردشگری در این هفته با همکاری آموزش و پرورش فرصتی است تا دانش‌آموزان با ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری استان آشنا شوند و بتوانند در راستای توسعه گردشگری گام بردارند.

نجارقابل ادامه داد: همزمان با این آیین، مسابقه آشنایی با جاذبه‌های گردشگری استان اردبیل بین دانش‌آموزان مدرسه حیات طیبه برگزار شد و به پنج نفر از دانش‌آموزان هدایایی از جمله کتابچه‌های معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان اهدا شد.

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کد خبر 1405070600568
توحید سیف
دبیر محمد آوخ

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