آیین آغاز هفته گردشگری در شهرستان داورزن با نواختن زنگ گردشگری برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جواد رجبی امروز دوشنبه ششم مهر ماه ۱۴۰۵ در این مراسم اظهار کرد: برنامه‌های پیش‌بینی‌شده شهرستان داورزن به مناسبت هفته گردشگری شامل برگزاری جشنواره فلفل بیزه و رونمایی از حکم ثبت این جشنواره، رونمایی از حکم ثبت آیین زیارتی سنتی صله رحم و زیارت مزار علی آباد ( روستاهای دروک و دامرود) است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگزی و صنایع‌دستی داورزن افزود: هم‌چنین در طول هفته گردشگری، افتتاحیه پایگاه اطلاع‌رسانی گردشگری و برگزاری نشست هم‌اندیشی با مدیران تأسیسات گردشگری شهرستان شامل بوم‌گردی‌ها، خانه‌های مسافر، رستوران‌های بین‌راهی، سرمایه‌گذاران و واحدهای صنفی حاشیه محور مواصلاتی شهرستان با حضور فرماندار، دادستان و امام جمعه پیش‌بینی شده است.

رجبی تصریح کرد: این برنامه‌ها با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری، میراث فرهنگی و آیین‌های سنتی شهرستان داورزن و همچنین تقویت همکاری میان مسئولان و فعالان حوزه گردشگری در طول هفته گردشگری برگزار خواهد شد.

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