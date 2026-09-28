۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۲

آیین آغاز هفته گردشگری در شهرستان داورزن با نواختن زنگ گردشگری برگزار شد

آیین آغاز هفته گردشگری در شهرستان داورزن با نواختن زنگ گردشگری برگزار شد

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگزی و صنایع‌دستی داورزن گفت: زنگ گردشگری در آیین آغاز هفته گردشگری با حضور حسن قربانی فرماندار شهرستان، امام جمعه، دادستان و جمعی از مسئولان شهرستان در مدرسه شیخ حسن داورزنی به صدا در آمد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جواد رجبی امروز دوشنبه ششم مهر ماه ۱۴۰۵ در این مراسم اظهار کرد: برنامه‌های پیش‌بینی‌شده شهرستان داورزن به مناسبت هفته گردشگری شامل برگزاری جشنواره فلفل بیزه و رونمایی از حکم ثبت این جشنواره، رونمایی از حکم ثبت آیین زیارتی سنتی صله رحم و زیارت مزار علی آباد ( روستاهای دروک و دامرود) است.
مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگزی و صنایع‌دستی داورزن افزود: هم‌چنین در طول هفته گردشگری، افتتاحیه پایگاه اطلاع‌رسانی گردشگری و برگزاری نشست هم‌اندیشی با مدیران تأسیسات گردشگری شهرستان شامل بوم‌گردی‌ها، خانه‌های مسافر، رستوران‌های بین‌راهی، سرمایه‌گذاران و واحدهای صنفی حاشیه محور مواصلاتی شهرستان با حضور فرماندار، دادستان و امام جمعه پیش‌بینی شده است.
رجبی تصریح کرد: این برنامه‌ها با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری، میراث فرهنگی و آیین‌های سنتی شهرستان داورزن و همچنین تقویت همکاری میان مسئولان و فعالان حوزه گردشگری در طول هفته گردشگری برگزار خواهد شد.

آیین آغاز هفته گردشگری در شهرستان داورزن با نواختن زنگ گردشگری برگزار شد

آیین آغاز هفته گردشگری در شهرستان داورزن با نواختن زنگ گردشگری برگزار شد

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کد خبر 1405070600570
محمدعلی علی نژاد
دبیر محمد آوخ

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