۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۴

رئیس میراث‌فرهنگی دزفول:

میراث‌فرهنگی دزفول برای مقابله با پدیده «ال‌نینو» آماده می‌شود

میراث‌فرهنگی دزفول برای مقابله با پدیده «ال‌نینو» آماده می‌شود

رئیس میراث‌فرهنگی دزفول با اشاره به پیش‌بینی‌های جوی مربوط به پدیده «ال‌نینو» و آغاز فصل بارندگی، از مالکان و ساکنان بناهای تاریخی و خانه‌های قدیمی بافت‌های تاریخی دزفول خواست تا با رویکردی پیشگیرانه اقدامات لازم را برای حفظ سلامت این میراث ماندگار انجام دهند.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، حمیدرضا خادم امروز ششم مهر ۱۴۰۵ در این باره گفت:  باتوجه به حساسیت سازه‌های سنتی در برابر نفوذ رطوبت و وارد آمدن بار مضاعف، کارشناسان این اداره تأکید کردند که ساکنان باید بلافاصله پیش از شدت یافتن بارش‌ها، نسبت به «سبک‌سازی بام» و حذف اشیاء اضافی یا سنگین از سطح پشت‌بام اقدام کنند تا از فشار بیش از حد بر سازه‌های قدیمی جلوگیری شود.

رئیس میراث‌فرهنگی دزفول افزود: بازرسی دقیق مسیرهای انتقال آب و اطمینان از باز بودن آبروها برای هدایت صحیح روان‌آب‌ها، بررسی عایقکاری بام و در صورت نیاز اصلاح و تعمیرات آن از دیگر اقدامات حیاتی برای جلوگیری از خسارت‌های ساختاری و نفوذ رطوبت به بدنه اصلی ساختمان‌ها است.

خادم با بیان اینکه کارشناسان اداره میراث فرهنگی دزفول آماده ارایه مشاوره در این زمینه هستند خاطرنشان کرد: جلوگیری از خسارت بسیار آسان‌تر از جبران آن است. بنابراین با دقت و پیش‌بینی از میراث تاریخی و خانه‌های خود محافظت کنیم.

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کد خبر 1405070600571
جلیل جعفری
دبیر محمد آوخ

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