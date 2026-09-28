به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، حمیدرضا خادم امروز ششم مهر ۱۴۰۵ در این باره گفت: باتوجه به حساسیت سازه‌های سنتی در برابر نفوذ رطوبت و وارد آمدن بار مضاعف، کارشناسان این اداره تأکید کردند که ساکنان باید بلافاصله پیش از شدت یافتن بارش‌ها، نسبت به «سبک‌سازی بام» و حذف اشیاء اضافی یا سنگین از سطح پشت‌بام اقدام کنند تا از فشار بیش از حد بر سازه‌های قدیمی جلوگیری شود.

رئیس میراث‌فرهنگی دزفول افزود: بازرسی دقیق مسیرهای انتقال آب و اطمینان از باز بودن آبروها برای هدایت صحیح روان‌آب‌ها، بررسی عایقکاری بام و در صورت نیاز اصلاح و تعمیرات آن از دیگر اقدامات حیاتی برای جلوگیری از خسارت‌های ساختاری و نفوذ رطوبت به بدنه اصلی ساختمان‌ها است.

خادم با بیان اینکه کارشناسان اداره میراث فرهنگی دزفول آماده ارایه مشاوره در این زمینه هستند خاطرنشان کرد: جلوگیری از خسارت بسیار آسان‌تر از جبران آن است. بنابراین با دقت و پیش‌بینی از میراث تاریخی و خانه‌های خود محافظت کنیم.

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