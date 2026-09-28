به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، به‌مناسبت گرامیداشت هفته گردشگری، رئیس و کارکنان اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوی و جمعی از فعالان حوزه گردشگری، امروز، ۶ مهرماه با علی علائی، معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، مهم‌ترین مسائل، ظرفیت‌ها و چالش‌های حوزه گردشگری شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و حاضران دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در زمینه توسعه زیرساخت‌های گردشگری، حمایت از فعالان این حوزه، معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی خوی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای رونق گردشگری شهرستان مطرح کردند.

علی علائی، معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی در این دیدار با تأکید بر اهمیت جایگاه گردشگری در توسعه اقتصادی و فرهنگی شهرستان، اظهار کرد: ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری خوی، سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه شهرستان است و باید با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، زمینه بهره‌گیری هرچه بیشتر از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

او با اشاره به پروژه بارگاه شمس تبریزی افزود: بهره‌برداری از این پروژه فاخر باید به شکلی بی‌نقص، شایسته و کاملاً برنامه‌ریزی‌شده برگزار شود و تمامی ابعاد اجرایی، فرهنگی، گردشگری و رسانه‌ای این رویداد از پیش مورد توجه و برنامه‌ریزی قرار گیرد.

فرماندار ویژه خوی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های گردشگری در برنامه‌ریزی‌ها تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، فعالان گردشگری و بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های شهرستان و افزایش حضور گردشگران در خوی باشد.

در ادامه این نشست، فعالان حوزه گردشگری و مسئولان میراث‌فرهنگی شهرستان نیز به بیان دیدگاه‌ها، مسائل و پیشنهادهای خود پرداختند و بر تقویت همکاری‌ها برای توسعه گردشگری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی خوی تأکید شد.

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