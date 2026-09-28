به‌گزارش خبرنگار میراث آریا, مهدی عالیپور امروز ششم مهر ۱۴۰۵ در این باره گفت: همزمان با هفته گردشگری کارگاه آموزشی با محوریت اهمیت شناخت هویت ملی و میراث فرهنگی در شکل‌گیری نگاه خلاقانه هنرمندان ویژه دانش‌آموزان رشته گرافیک هنرستان قلم‌چی شهرستان شوش برگزار شد.

مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه هدف از برگزاری این کارگاه را آشنایی هنرجویان با ظرفیت‌های میراث فرهنگی و نقش آن در شکل‌گیری ایده‌های هنری و گرافیکی عنوان و بیان کرد: در این برنامه بر اهمیت شناخت تاریخ، فرهنگ، نشانه‌ها و عناصر هویتی در فرآیند خلق آثار گرافیکی تأکید شد.

او افزود: گرافیست خلاق، میراث فرهنگی را تنها به‌عنوان یک موضوع نمی‌بیند بلکه آن را منبعی برای ایده، روایت و خلق اثر می‌شناسد.

عالیپور ادامه داد: تلاش شد با طرح این دیدگاه ارتباط میان دانش میراث‌فرهنگی و فعالیت حرفه‌ای هنرمندان گرافیک برای هنرجویان تبیین شود.

او گفت: در این کارگاه نمونه‌هایی از ظرفیت‌های بصری و مفهومی میراث‌فرهنگی از جمله نقوش، نمادها، کتیبه‌ها، معماری و عناصر فرهنگی به‌عنوان منابع الهام برای طراحی و ایده‌پردازی مورد بررسی قرار گرفت.

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