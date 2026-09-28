به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن هاشم‌زاده روز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ گفت: نشست تخصصی «گردشگری خلاق در بندرلنگه» با هدف بررسی ظرفیت‌های بومی، فرهنگی و تاریخی شهرستان و راهکارهای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در مسیر توسعه پایدار گردشگری برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بندرلنگه افزود: بندرلنگه با برخورداری از میراث تاریخی و معماری ارزشمند، بافت تاریخی، بناهای شاخص، فرهنگ و آیین‌های بومی و ظرفیت‌های دریایی و ساحلی، از قابلیت‌های متنوعی برای توسعه گردشگری برخوردار است که توجه به این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری ایده‌های نو و خلاقانه در صنعت گردشگری باشد.

او عنوان کرد: در این نشست تلاش می‌شود با حضور فعالان و علاقه‌مندان حوزه گردشگری، ظرفیت‌های بومی شهرستان مورد بررسی قرار گرفته و فرصت‌های موجود برای ایجاد محصولات و تجربه‌های جدید گردشگری و تقویت اقتصاد محلی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

هاشم‌زاده اظهار کرد: گردشگری خلاق می‌تواند با تکیه بر هویت تاریخی و فرهنگی بندرلنگه، زمینه مشارکت بیشتر جامعه محلی، معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده و ایجاد فرصت‌های جدید برای فعالان گردشگری را فراهم کند.

این نشست تخصصی یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۹ در خانه نور بندرلنگه برگزار می‌شود.

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