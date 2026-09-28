به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی بهنیا اظهار کرد: گورستان و محوطه تاریخی زاگرس از مکان های مهم باستانی سنندج به شمار می‌رود که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و از ظرفیت قابل توجهی برای مطالعات علمی باستان‌شناسی و معرفی پیشینه تاریخی منطقه برخوردار است.

معاون میراث‌فرهنگی کردستان افزود: مطالعات و کاوش‌های انجام‌شده در این محوطه به شناسایی گورهایی از دوره‌ آهن و کشف شماری از آثار دوران تاریخی منجر شده که بررسی آن‌ها به شناخت بیشتر پیشینه فرهنگی و تاریخی منطقه کمک می‌کند.

او عنوان کرد: کاوش جدید با هدف تکمیل مطالعات باستان‌شناسی، شناخت ساختار و یافته‌های این گورستان و فراهم کردن زمینه حفاظت و معرفی بهتر آن انجام خواهد شد.

بهنیا یادآور شد: ایجاد سایت‌موزه گورستان تاریخی زاگرس از اهداف مهم این برنامه است تا ضمن حفاظت از آثار و بقایای تاریخی در محل، امکان معرفی این محوطه به شهروندان، گردشگران و علاقه‌مندان به میراث‌فرهنگی فراهم شود.

معاون میراث‌فرهنگی کردستان بیان کرد : بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در این طرح، زمینه شناخت دقیق‌تر این محوطه و برنامه‌ریزی برای حفاظت، معرفی و بهره‌برداری فرهنگی و گردشگری از آن را مهیا می‌کند.

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