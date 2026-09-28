محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان در حاشیه گرامی‌داشت هفته گردشگری که در اهواز برگزار شد در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده رودخانه‌ای، ساحلی و تالابی استان گفت: گردشگری آبی یکی از محورهای مهم توسعه خوزستان است و باید با جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، توسعه زیرساخت‌ها و رفع موانع بین دستگاهی، ظرفیت رودخانه‌های استان از شوشتر تا اروند را به فرصت‌های اقتصادی، گردشگری و اشتغال‌زا تبدیل کرد.

او با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر خوزستان در حوزه آب اظهار کرد: این استان علاوه بر برخورداری از رودخانه‌های مهمی همچون کارون، دز، کرخه، مارون، جراحی و اروند، از ظرفیت‌های ساحلی، تالاب‌ها، دریاچه‌ها و تأسیسات آبی نیز برخوردار است و مجموعه این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه شکل‌گیری طیف متنوعی از فعالیت‌های گردشگری را فراهم کند.

موالی‌زاده با اشاره به جایگاه رودخانه کارون در هویت تاریخی و اجتماعی خوزستان افزود: کارون تنها یک رودخانه نیست، بلکه بخشی از هویت، فرهنگ و زندگی مردم استان است و احیای آن می‌تواند به احیای بخشی از هویت و سرزندگی شهرهای خوزستان منجر شود. به گفته او، باید تلاش شود کارون بار دیگر به رودخانه‌ای پویا و مورد استفاده مردم تبدیل شود.

۳۴ کیلومتر از ساحل کارون در مسیر گردشگری

استاندار خوزستان با اشاره به برنامه سامان‌دهی حاشیه کارون در محدوده اهواز گفت: تبدیل بخش‌هایی از ساحل کارون به مقصد گردشگری ساحلی و آبی در دستور کار قرار دارد.

او پیش‌تر از برنامه‌ریزی برای سامان‌دهی حدود ۳۴ کیلومتر از حاشیه رودخانه کارون، از پل عنافچه تا کوت عبدالله، خبر داده و گفته بود این محدوده ظرفیت ایجاد فضاهای تفریحی، اقامتی، رستوران، مراکز فرهنگی و هنری و بازی‌های آبی را دارد.

موالی‌زاده همچنین اعلام کرده بود که در مرحله نخست، محدوده‌ای حدود ۱۳ کیلومتری در هسته مرکزی اهواز مورد توجه قرار گرفته و برای اجرای طرح، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده‌اند.

استاندار خوزستان تأکید کرده است که هدف از این طرح تنها ایجاد چند فضای تفریحی در حاشیه رودخانه نیست، بلکه باید ساحل کارون به یک پهنه گردشگری فعال تبدیل شود؛ پهنه‌ای که بتواند در کنار ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال، به افزایش نشاط اجتماعی در اهواز و دیگر نقاط استان کمک کند.

لزوم ورود بخش خصوصی به گردشگری آبی

او با تأکید بر ضرورت حضور سرمایه‌گذاران در این حوزه، گردشگری آبی را یکی از محورهای توسعه اقتصادی خوزستان دانسته است.

موالی‌زاده در بازدید از غرفه سازمان آب و برق خوزستان در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران نیز بر ضرورت جذب سرمایه‌گذار برای استفاده از ظرفیت‌های آبی استان تأکید کرد.

به گفته استاندار خوزستان، توسعه گردشگری آبی باید از مرحله طرح و مطالعه عبور کند و به پروژه‌های واقعی و قابل بهره‌برداری برسد. در همین راستا، حل موانع اداری، هماهنگی دستگاه‌های متولی و ایجاد شرایط مناسب برای حضور بخش خصوصی از الزامات این مسیر است.

او پیش‌تر نیز بر ضرورت ارائه مشوق‌ها و معافیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاران تأکید کرده و گفته بود که بخشی از مشکلات در سطح استان قابل حل است و برای موضوعاتی که نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی هستند نیز باید پیگیری‌های لازم انجام شود.

از شوشتر تا اروند؛ یک پهنه پیوسته گردشگری آبی

موالی‌زاده تأکید کرد: گردشگری آبی باید از شوشتر تا اروند فعال شود و اختلافات و موانع میان دستگاه‌های متولی نباید مانع ورود بخش خصوصی به این حوزه شود.

استاندار خوزستان با اشاره به ظرفیت‌های رودخانه‌ای، تالابی و ساحلی استان گفته بود توسعه باید از برنامه‌های کاغذی فاصله بگیرد و در میدان عمل نمود پیدا کند.

در این نگاه، رودخانه کارون می‌تواند محور یک زنجیره گردشگری باشد؛ زنجیره‌ای که از مناطق شمالی و میانی استان و تا شهرهای جنوبی و حوزه اروند امتداد پیدا کند و در هر منطقه متناسب با ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و اجتماعی، خدمات و محصولات گردشگری متنوعی ارائه دهد.

کارون؛ محور گردشگری هسته مرکزی اهواز

او همچنین با اشاره به سفر رئیس‌جمهوری به خوزستان و تأکید او بر استفاده از ظرفیت‌های ساحل کارون گفته است هسته مرکزی اهواز و رودخانه کارون باید به یک نقطه مهم گردشگری تبدیل شود.

موالی‌زاده معتقد است که سامان‌دهی این پهنه می‌تواند علاوه بر تقویت گردشگری، موجب افزایش نشاط اجتماعی در اهواز و در ادامه در دیگر نقاط خوزستان شود.

بر اساس برنامه‌های مطرح‌شده، ایجاد امکانات اقامتی و پذیرایی، فعالیت‌های تفریحی و بازی‌های آبی و شکل‌دهی به فضاهای فرهنگی و هنری از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در حاشیه کارون مورد توجه قرار گیرد.

جزیره مینو؛ پیوند گردشگری رودخانه‌ای، ساحلی و بین‌المللی

استاندار خوزستان در بخش دیگری از برنامه‌های خود، جزیره مینو را یکی از ظرفیت‌های مهم گردشگری جنوب استان دانسته است.

او با اشاره به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی جزیره مینو، از برنامه‌ریزی برای تبدیل این جزیره به یک مقصد گردشگری خبر داده و بر ضرورت مناسب‌سازی و تأمین زیرساخت‌های لازم برای حضور گردشگران تأکید کرده است.

موالی‌زاده همچنین در نشست‌های مرتبط با اقتصاد دریامحور، تبدیل جزیره مینو به یک قطب گردشگری را از برنامه‌های در دست پیگیری عنوان کرده و از انجام مطالعات این طرح و پیگیری تأمین اعتبار آن در سطح ملی خبر داده است.

اروند و ضرورت احیای ظرفیت‌های آبی جنوب خوزستان

استاندار خوزستان با اشاره به اهمیت اروندرود برای آبادان و خرمشهر، لایروبی این رودخانه و خروج مغروقه‌ها را از موضوعات مهم استان دانسته است.

به گفته او، وضعیت اروند علاوه بر مسائل اقتصادی و معیشتی، بر ظرفیت‌های گردشگری و دریامحور جنوب خوزستان نیز اثرگذار است.

موالی‌زاده همچنین اقتصاد دریامحور را یکی از ظرفیت‌های مهم آبادان و خرمشهر دانسته و تأکید کرده است که استفاده از ظرفیت‌های ساحلی و آبی این مناطق می‌تواند زمینه‌ساز تحول اقتصادی و گردشگری باشد.

ضرورت احیای رودخانه‌ها برای توسعه گردشگری

استاندار خوزستان با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع آبی، احیای رودخانه‌ها را از الزامات توسعه پایدار استان دانسته است.

او پیش‌تر با اشاره به وضعیت کارون، بر کاهش برداشت آب در بالادست، رفع موانع جریان آب، لایروبی و افزایش ورودی آب به رودخانه‌ها تأکید کرده بود.

موالی‌زاده معتقد است که نمی‌توان درباره توسعه گردشگری آبی سخن گفت، اما نسبت به وضعیت خود رودخانه‌ها بی‌تفاوت بود. از این منظر، حفاظت از رودخانه و بهره‌برداری گردشگری از آن باید در یک چارچوب واحد و پایدار دنبال شود.

رفع موانع اداری و تعیین تکلیف حریم رودخانه‌ها

یکی از موضوعات مهم در مسیر توسعه گردشگری آبی خوزستان، تعیین تکلیف حریم و بستر رودخانه‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی است؛ مسئله‌ای که پیش از این نیز به‌عنوان یکی از موانع توسعه زیرساخت‌های گردشگری آبی کارون مطرح شده بود.

استاندار خوزستان نیز بر ضرورت حل اختلافات و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرده و خواستار آن شده است که ظرفیت‌های موجود به دلیل موازی‌کاری یا اختلافات اداری بلااستفاده نماند.

به اعتقاد او، رودخانه‌ها، تالاب‌ها، سواحل، سدها و دریاچه‌ها می‌توانند در کنار میراث تاریخی و فرهنگی استان، مجموعه‌ای متنوع از محصولات گردشگری را شکل دهند؛ مشروط بر آنکه برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مدیریت واحد در کنار یکدیگر قرار گیرند.

موالی‌زاده تأکید دارد که خوزستان برای توسعه گردشگری آبی نیازمند نگاه عملیاتی است؛ نگاهی که از ظرفیت‌های طبیعی استان حفاظت کند و همزمان زمینه حضور سرمایه‌گذاران، ایجاد اشتغال محلی و شکل‌گیری مقاصد جدید گردشگری را فراهم آورد.

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