به گزارش خبرنگار میراث آریا، قاسم قنبری روز یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید جمعی از دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهرستان املش از بنای تاریخی محمدتقی‌خان صوفی و حمام تاریخی ضمن تبریک فرارسیدن هفته گردشگری از این اظهار کرد: آشنایی کودکان و دانش‌آموزان با داشته‌های تاریخی و هویتی، سنگ‌بنای شکل‌گیری نسلی مسئولیت‌پذیر در قبال میراث‌فرهنگی است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان املش با تأکید بر جایگاه ویژه ابنیه تاریخی املش در معماری گیلان افزود: بنای محمدتقی‌خان صوفی و حمام تاریخی صوفی، تنها یک سازه قدیمی نیستند، بلکه شناسنامه زنده و گویای تاریخ، هنر و مهندسی ایرانی در این منطقه به شمار می‌روند. تماشای این شکوه معماری توسط نسل جوان، فرصتی مغتنم است تا آنان فراتر از کتاب‌های درسی، اهمیت حفاظت از این گنجینه‌های کالبدی و هویت ملی خود را به صورت ملموس درک کنند.

او در پایان ضمن قدردانی از مسئولین مدرسه خاطرنشان کرد: مدرسه، بهترین کانون برای ترویج فرهنگ گردشگری مسئولانه است. امیدواریم تداوم این بازدیدهای آموزشی، به پیوندی عمیق میان نسل آینده و میراث گذشتگان منجر شود تا در آینده‌ای نزدیک، شاهد بالندگی نسل‌هایی باشیم که خود حافظان و سفیران راستین گردشگری و میراث‌فرهنگی کشور عزیزمان هستند.

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