خوزستان با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری، یکی از مقاصد مهم کشور است، اما به گفته رئیس جامعه راهنمایان گردشگری استان، میان ظرفیت‌های موجود و میزان فعالیت منظم راهنمایان گردشگری تناسب کافی وجود ندارد.

ناصر محمودی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با اشاره به وضعیت راهنمایان گردشگری خوزستان اظهار کرد: راهنمایان توانمند و علاقه‌مند زیادی در استان فعالیت می‌کنند، اما بخش قابل‌توجهی از آنان به‌صورت منظم و تمام‌وقت مشغول به کار نیستند. همچنین فعالیت راهنمایان بیشتر در شهرهای بزرگ و مقاصد شناخته‌شده متمرکز است و در برخی شهرستان‌ها با کمبود راهنمای فعال مواجه هستیم.

رئیس جامعه راهنمایان گردشگری خوزستان افزود: برای شناخت دقیق تعداد راهنمایان شاغل، میزان فعالیت و وضعیت اشتغال آنان، لازم است اطلاعات به‌روز و منسجمی جمع‌آوری شود تا بتوان بر اساس آمار واقعی برای این حوزه برنامه‌ریزی کرد.

معرفی مقاصد کمترشناخته‌شده نیازمند برنامه‌ریزی است

او درباره تمرکز گردشگران بر مقاصد شناخته‌شده استان گفت: بیشتر گردشگران به شوش، شوشتر و چغازنبیل سفر می‌کنند، زیرا این مقاصد شناخته‌شده‌تر هستند و برنامه سفر مشخص‌تری برای آن‌ها وجود دارد.

محمودی ادامه داد: معرفی مقاصد کمتر شناخته‌ شده نیازمند تبلیغات، زیرساخت مناسب و برنامه‌ریزی منظم است. راهنمایان گردشگری نیز می‌توانند با طراحی مسیرهای متنوع و ارائه روایت درست از تاریخ، طبیعت و فرهنگ هر منطقه، گردشگران را با دیگر ظرفیت‌های استان آشنا کنند.

نبود کار پایدار؛ یکی از چالش‌های اصلی راهنمایان

رئیس جامعه راهنمایان گردشگری خوزستان یکی از مشکلات اصلی جامعه راهنمایان گردشگری را نبود کار منظم و پایدار دانست و گفت: بسیاری از راهنمایان تنها در برخی فصل‌ها یا مناسبت‌ها امکان فعالیت دارند. امنیت شغلی، دستمزد متناسب با مسئولیت و هزینه‌های کار، آموزش‌های به‌روز و روشن بودن روند مجوزها از دیگر مسائل مهم این حوزه است.

او تصریح کرد: البته زمانی که تور و برنامه گردشگری کافی وجود نداشته باشد، حل مسائل مربوط به اشتغال و معیشت راهنمایان نیز دشوارتر خواهد بود، بنابراین توسعه بازار گردشگری باید همزمان با سامان‌دهی وضعیت حرفه‌ای راهنمایان دنبال شود.

ضرورت حضور راهنمایان در تصمیم‌گیری‌های گردشگری

محمودی بر ضرورت استفاده بیشتر از تجربه راهنمایان در فرآیند تصمیم‌گیری تأکید کرد و گفت: راهنمایان هر روز با گردشگران و نیازهای آنان در ارتباط هستند و از نزدیک می‌دانند در مسیرها، خدمات و معرفی مقصد چه مشکلاتی وجود دارد.

رئیس جامعه راهنمایان گردشگری خوزستان افزود: بهتر است نمایندگان جامعه راهنمایان در نشست‌ها و برنامه‌ریزی‌های گردشگری حضور داشته باشند و مشارکت آنان تنها به زمان اجرای تور محدود نشود.

خوزستان فراتر از میراث تاریخی

او با اشاره به تنوع ظرفیت‌های گردشگری خوزستان اظهار کرد: خوزستان فقط آثار تاریخی نیست و ظرفیت‌های متنوعی مانند رودخانه‌ها، گردشگری صنعتی، دفاع مقدس، زندگی عشایری، خوراک محلی، موسیقی و آیین‌های بومی دارد.

محمودی ادامه داد: معرفی این حوزه‌ها به آموزش تخصصی و رعایت حساسیت‌های فرهنگی و محیط‌زیستی نیاز دارد. جامعه راهنمایان می‌تواند با همکاری کارشناسان و فعالان محلی، دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی مشخصی برای معرفی بهتر این ظرفیت‌ها برگزار کند.

توسعه سفرهای چندروزه برای افزایش ماندگاری گردشگر

رئیس جامعه راهنمایان گردشگری خوزستان یکی از راه‌های افزایش مدت اقامت گردشگران را طراحی برنامه‌های سفر چندروزه و متنوع دانست و گفت: گردشگر باید بتواند در یک سفر، در کنار بازدید از آثار تاریخی، طبیعت، خوراک محلی و زندگی مردم منطقه را نیز تجربه کند.

او افزود: مسیرها و خدمات میان شهرها باید هماهنگ باشند و امکان اقامت مناسب و تجربه‌های بومی برای گردشگران فراهم شود. اگر سفر تنها به بازدید کوتاه از یک اثر محدود شود، طبیعی است که گردشگر مدت زیادی در مقصد باقی نماند.

ضرورت ارتباط منظم میان فعالان گردشگری

محمودی درباره همکاری جامعه راهنمایان، دفاتر خدمات مسافرتی، هتل‌ها، جوامع حرفه‌ای و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان نیز گفت: این همکاری وجود دارد، اما می‌تواند منظم‌تر و مؤثرتر باشد.

رئیس جامعه راهنمایان گردشگری خوزستان ارتباط پیوسته و برنامه مشترک را حلقه مفقوده این همکاری دانست و افزود: اگر این مجموعه‌ها به‌صورت دوره‌ای درباره تقویم سفر، نیازهای گردشگران و معرفی مقصدها گفت‌وگو کنند، می‌توان به نتایج بهتری دست یافت.

جامعه محلی؛ بخشی از هویت گردشگری خوزستان

او با تأکید بر نقش جوامع محلی در توسعه گردشگری گفت: مردم محلی بخش مهمی از هویت و جاذبه‌های گردشگری خوزستان هستند و راهنمایان می‌توانند گردشگران را با روستاها، کسب‌وکارهای بومی، غذاها، صنایع‌دستی و روایت‌های محلی آشنا کنند.

محمودی تأکید کرد: این کار باید با احترام به فرهنگ و زندگی مردم انجام شود و منافع گردشگری نیز تا جای ممکن به خود جامعه محلی برسد.

گردشگری آبی خوزستان نیازمند زیرساخت و ایمنی است

رئیس جامعه راهنمایان گردشگری خوزستان درباره ظرفیت گردشگری آبی خوزستان نیز گفت: گردشگری آبی استان ظرفیت زیادی دارد، اما توسعه آن به زیرساخت، ایمنی، مجوزهای روشن، خدمات مناسب و حفاظت از محیط‌زیست نیازمند است.

او افزود: برای توسعه گردشگری آبی باید میان دستگاه‌های مسئول هماهنگی وجود داشته باشد. رودخانه‌ها و سازه‌های آبی تاریخی سرمایه‌های ارزشمند استان هستند و استفاده گردشگری از این ظرفیت‌ها باید با برنامه‌ریزی و رعایت اصول ایمنی انجام شود.

سه مطالبه جامعه راهنمایان گردشگری خوزستان

محمودی در پایان سه مطالبه مشخص را مطرح کرد و گفت: نخست اینکه برای راهنمایان گردشگری فرصت‌های شغلی پایدارتر و دستمزد منصفانه فراهم شود؛ دوم اینکه از راهنمایان و فعالان محلی در تصمیم‌گیری‌های گردشگری استان به‌صورت واقعی نظرخواهی شود و سوم اینکه برای معرفی مقصدهای کمترشناخته‌شده و توسعه زیرساخت‌ها، به‌ویژه در حوزه اقامت، حمل‌ونقل و گردشگری آبی، برنامه‌ای روشن و بودجه مشخص در نظر گرفته شود.

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