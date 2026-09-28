به گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، غلامرضا فرخی دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ در بازدید از مرکز توانبخشی و آموزشی ویژه اختلالات روان‌شناختی فاطمه‌الزهرا(س) بهزیستی کرمان، با اشاره به ظرفیت هنرهای سنتی در توانمندسازی افراد کم‌توان جسمی و حرکتی اظهار کرد: آموزش صنایع‌دستی، علاوه بر تقویت مهارت‌های فردی و ایجاد زمینه بروز استعدادهای هنرجویان، می‌تواند نقش موثری در بازتوانی و افزایش اعتمادبه‌نفس آنان داشته باشد.

معاون صنایع‌دستی کرمان افزود: هنرهای سنتی به دلیل ماهیت مهارت‌محور و قابلیت آموزش در سطوح مختلف، ظرفیت مناسبی برای استفاده در برنامه‌های توانبخشی دارند و می‌توان از این ظرفیت برای کمک به بازیابی توانمندی‌های هنرجویان مراکز توانبخشی بهره گرفت.

او با تاکید بر ضرورت پیوند آموزش صنایع‌دستی با اشتغال، بیان کرد: هدف از آموزش هنرهای سنتی نباید صرفا به یادگیری یک مهارت محدود شود، بلکه باید زمینه‌ای برای تولید محصول، حضور در بازار و کسب درآمد برای هنرجویان این مراکز فراهم شود.

فرخی تصریح کرد: ایجاد فرصت‌های اشتغال و درآمدزایی برای افراد کم‌توانان جسمی و حرکتی، می‌تواند گامی موثر در مسیر استقلال اقتصادی و حضور فعال‌تر آنان در جامعه باشد و صنایع‌دستی از این منظر ظرفیت قابل توجهی دارد.

معاون صنایع‌دستی کرمان در ادامه بر آمادگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان برای حمایت از توسعه آموزش‌های صنایع‌دستی در مراکز توانبخشی تاکید و خاطرنشان کرد: شناسایی ظرفیت‌های موجود، ارتقا آموزش‌ها، حمایت از تولیدات و کمک به معرفی و عرضه محصولات می‌تواند به شکل‌گیری یک زنجیره موثر از آموزش تا تولید و درآمدزایی برای هنرجویان این مراکز منجر شود.

در این بازدید، فرخی معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان از بخش‌های آموزشی و تولیدی صنایع‌دستی مرکز توانبخشی و آموزشی ویژه اختلالات روان‌شناختی فاطمه‌الزهرا(س) بازدید کرد و در جریان روند آموزش و فعالیت هنرجویان این مرکز قرار گرفت.

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