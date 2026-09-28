به گزارش خبرنگار میراث آریا، هم‌زمان با پنجم مهرماه، نخستین روز از هفته گردشگری و تقارن آن با بهار تعلیم و تربیت، آیین نمادین نواختن زنگ گردشگری در شهرستان لنده برگزار شد.

این رویداد در راستای راهبردها و برنامه‌های ابلاغی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و به‌منظور تحقق عدالت فرهنگی و تمرکززدایی، با رویکردی متفاوت در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد و در مدرسه باقرالعلوم شهر لنده به اجرا درآمد تا پیوند میان نسل دانش‌آموز با مقوله هویت، فرهنگ و صنعت گردشگری در یکی از مناطق مستعد اما کمتربرخوردار کشور برقرار شود.

جمشید رحمان‌نسب، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان لنده، در ابتدای این رویداد فرهنگی صمیمانه ضمن گرامیداشت تقارن آغاز سال تحصیلی و هفته گردشگری، اظهار کرد: تقارن شکوفایی دانایی با هفته گردشگری فرصتی بی‌بدیل است تا مفاهیم بنیادین میزبانی، صیانت از مواریث تاریخی و آشنایی با گنجینه‌های هویتی از بطن کلاس‌های درس و در جمع نخبگان آینده کشور نهادینه شود؛ از همین رو بر خود لازم می‌دانم آغاز سال جدید تحصیلی را به جامعه معزز فرهنگیان، معلمان تلاش‌گر، استادان گرامی و به‌ویژه دانش‌آموزان آینده‌ساز و مشتاق تبریک بگویم.

او در ادامه با تشریح تعاریف استاندارد بین‌المللی از مفاهیم گردشگر، گردشگری و تأثیر متقابل فرهنگ‌پذیری میان جوامع میزبان و مسافران، تصریح کرد: گردشگری تنها یک صنعت درآمدزا نیست، بلکه پنجره‌ای فاخر به سوی گفت‌وگوی فرهنگ‌ها، احیای سنت‌های اصیل و تقویت پیوندهای ملی است؛ اگر نسل نوجوان ما با عمق رسوم، تاریخ و جاذبه‌های پیرامونی خود آشنا شود، فردا در نقش مروجان شایسته هویت ایران‌زمین عمل خواهد کرد.

رحمان‌نسب سپس با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد بومی لنده بیان کرد: شهرستان لنده با دارا بودن ده‌ها جاذبه چشم‌نواز طبیعی از جمله تفرجگاه‌های شگفت‌انگیز کوهستانی، چشمه‌سارهای زلال، بافت‌های واجد ارزش و ردپای تاریخ کهن در ابنیه باستانی، قطعه‌ای ممتاز از نقشه اکوتوریسم جنوب کشور است که شناسایی، معرفی و جذب گردشگر به این پهنه مستلزم آموزش‌های بنیادین و آگاهی‌بخشی عمومی است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان لنده در ادامه این نشست، دانش‌آموزان را به یک پویش فکری و جغرافیایی در پنج قطب گردشگرپذیر کشور رهنمون ساخت و با اشاره به جایگاه شیراز عنوان کرد: شیراز تجلی‌گاه علم، ادب و معرفت ایرانی است؛ دیاری که تخت‌جمشید و پاسارگاد آن شکوه تمدنی جهان کهن را فریاد می‌زنند و بارگاه ملکوتی حضرت شاهچراغ (ع) در کنار مزار حافظ و سعدی شیرین‌سخن، قطب گردشگری معنوی و ادبی به شمار می‌رود؛ سرزمینی که سوغات اصیل و پرطرفداری چون فالوده دل‌نشین، مسقطی معطر و کلوچه ممتاز شیرازی زبانزد خاص و عام است.

او در تبیین ابعاد گردشگری مذهبی کشور، به مشهد مقدس پرداخت و یادآور شد: مشهد قلب تپنده گردشگری زیارتی جهان اسلام و پایتخت ارادت به امام مهربانی‌ها، حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) است؛ شهری با بازارهای پویا و تاریخی که در کنار تقدس معنوی، سوغاتی چون ناب‌ترین زعفران جهان، زرشک مرغوب، انواع خشکبار باکیفیت و صنایع‌دستی ارزنده‌ای نظیر هنر تراش و ساخت مهره‌ها و نگین‌های فیروزه نیشابور را به جهانیان هدیه می‌دهد.

رحمان‌نسب در بخش دیگری از معرفی گنجینه‌های معماری کشور، شهر اصفهان را نماد پیوند مهندسی، هنر و شگفتی خواند و تأکید کرد: اصفهان نصف‌جهان با شاهکارهایی همچون میدان تاریخی نقش‌جهان، سی‌وسه‌پل کهن و پل‌های زاینده‌رود شناخته می‌شود؛ مسجدی چون شیخ‌لطف‌الله در این شهر خود معجزه‌ای از نور و رنگ است که با تابش آفتاب در ساعات مختلف شبانه‌روز، طیف‌های رنگی از صورتی تا خاکستری و خاکی بر گنبد آن نقش می‌بندد و سوغات شهیر آن یعنی گز اصیل اصفهان، طعم شیرین فرهنگ ایرانی را جاودانه ساخته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان لنده با معرفی یزد به عنوان نخستین شهر تاریخی خشتی جهان که در فهرست یونسکو نیز ثبت شده است، افزود: یزد مظهر صبوری، قنات، قنوت و قناعت است؛ شهری با بافت یکپارچه خشتی، ابنیه بی‌نظیر تاریخی و بادگیرهای کهن که افزون بر شکوه میراثی خود، با شیرینی سنتی و بی‌مانند قطاب یزد، جایگاهی یگانه در گردشگری غذایی دارد.

او در تشریح پنجمین قطب برگزیده گردشگری، توجه حاضران را به استان کهگیلویه و بویراحمد و مرکز آن معطوف و اظهار کرد: شهر یاسوج به‌حق پایتخت طبیعت ایران و قلب اکوتوریسم کشور لقب گرفته است؛ سرزمینی محصور در میان صخره‌ها و قله‌های سر به فلک کشیده زاگرس، رودخانه‌های خروشان و چشمه‌های طبیعی که در مجاورت دامنه‌های پربار دنا و باغ‌های رویایی شهر سی‌سخت واقع شده است؛ خطه‌ای که گردشگران را با ناب‌ترین فرآورده‌های طبیعی همچون عسل بکر کوهستان، گردوی باکیفیت، انگور معروف سی‌سخت و لبنیات و سوغات سنتی چون کشک و دوغ محلی زاگرس شگفت‌زده می‌کند.

رحمان‌نسب هدف غایی این رویداد را بسط فرهنگ گردشگری و ارتقای حس وطن‌دوستی دانست و خاطرنشان کرد: تلاش کردیم در محیط پویای مدرسه، لایه‌های مختلف صنعت گردشگری، لزوم حفظ خرده‌فرهنگ‌ها و ضرورت مهمان‌نوازی و احترام به محیط‌زیست را برای فرزندان این خطه تبیین کنیم تا فرزندان محروم‌ترین مناطق نیز سفیران پرافتخار فرهنگ و اصالت این مرزوبوم باشند.

در پایان این مراسم با حضور کادر آموزشی مدرسه و فعالان حاضر، از زحمات، رویکرد فرهنگی و تلاش‌های اثرگذار جمشید رحمان‌نسب در راستای ترویج گفتمان گردشگری در میان نوجوانان با اهدای شاخه گل و لوح تقدیر، تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

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