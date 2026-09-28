به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد طاهریان گفت: جشن هفته گردشگری که روز دوشنبه ششم مهرماه ۱۴۰۵ و با مشارکت تنگاتنگ اداره‌کل میراث‌فرهنگی و دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان برگزار شد، میزبان جمعی از مسئولان ارشد استانی از جمله معاون توسعه و مدیریت استانداری، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان، رئیس دانشگاه سمنان، مدیران اقتصادی استانداری، رؤسای ادارات میراث‌فرهنگی شهرستان‌ها، فعالان بخش خصوصی، انجمن‌های حرفه‌ای و دانشجویان رشته گردشگری بود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان در تشریح جزئیات این برنامه اظهار کرد: در عصر تحولات سریع تکنولوژیک، گردشگری سنتی به تنهایی پاسخگوی نیازهای گردشگران عصر دیجیتال نیست، از این‌رو، تمرکز اصلی جشن امسال بر پیوند میان گردشگری و هوش مصنوعی جهت بازطراحی زیرساخت‌ها و خدمات گردشگری استان سمنان قرار گرفت.

او با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان نهادهای علمی و اجرایی افزود: حضور گسترده نخبگان، مدیران اقتصادی و دانشگاهیان در این نشست، نشان‌دهنده اراده جدی استان برای تحول در این صنعت است.

طاهریان افزود: ارائه تخصصی خانم رفیعی با موضوع داده‌کاوی کاربردی در گردشگری، گامی عملیاتی در راستای استفاده از کلان‌داده‌ها برای بهینه‌سازی تجربه‌ی سفر در استان سمنان بود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان ضمن تأکید بر معرفی ظرفیت‌های فرهنگی در کنار مباحث فناورانه، خاطرنشان کرد: در حاشیه این مراسم، علاوه بر برنامه‌های علمی، تلاش شد تا با اجرای نقالی، موسیقی زنده و پذیرایی با خوراک‌های اصیل بومی همچون کلندا و گولاچ، هویت و اصالت فرهنگی سمنان به عنوان پیوست فرهنگیِ فناوری به نمایش درآید.

او در پایان با اشاره به تجلیل از فعالان عرصه گردشگری در بخش پایانی مراسم، تصریح کرد: توسعه گردشگری استان تنها با همراهی بخش خصوصی و متخصصان امکان‌پذیر است و ما امیدواریم با تداوم همکاری با دانشگاه سمنان و بهره‌گیری از هوش مصنوعی، بتوانیم سمنان را به عنوان مقصدی هوشمند و جذاب در سطح ملی و بین‌المللی معرفی کنیم.

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