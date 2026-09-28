گردشگری زنجیره اقتصادی و پیشران توسعه هوشمند در استان سمنان است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا عبداله زاده در جشن هفته گردشگری که روز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ در دانشگاه سمنان برگزار شد، گفت: گردشگری دیگر صرفاً به معنای بازدید از اماکن تاریخی نیست بلکه گردشگری یک زنجیره بزرگ اقتصادی است که از حوزه اقامت تا پذیرایی، بهداشت، درمان و کشاورزی را در بر می‌گیرد و خوشبختانه استان سمنان با تنوع بی‌نظیر اقلیمی و آثار تاریخی، ظرفیت‌های عظیمی برای نقش‌آفرینی در این صنعت دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان در ادامه با اشاره به اهمیت داده‌محور بودن توسعه اقتصادی استان افزود: تولید ناخالص داخلی استان سمنان رقمی در حدود ۳۵۰ همت است که ترکیب آن شامل حدود ۴۰ درصد در حوزه صنعت، ۴۰ درصد در حوزه خدمات و مابقی در بخش کشاورزی است.

او بیان کرد: با توجه به پیوند تنگاتنگ گردشگری با زیربخش‌های خدمات نظیر هتل‌داری، تجارت خرد و کلان، آموزش و بهداشت، می‌توان گفت گردشگری قلب تپنده بخش خدمات در اقتصاد استان محسوب می‌شود.

عبداله‌زاده با تشریح راهبرد گردشگری تجربه‌محور تصریح کرد: امروز گردشگر تنها به دنبال تماشای یک مکان نیست، بلکه به دنبال کسب تجربه است، تجربه‌ای که شامل چشیدن غذاهای محلی، درک فرهنگ و آداب‌ورسوم، و تعامل با جوامع بومی باشد و موفقیت در این صنعت، نیازمند نقش‌آفرینی فعال مردم محلی و فرهنگ‌سازی در این حوزه است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان با اشاره به ضرورت‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری گفت: در کنار زیرساخت‌های فیزیکی، باید نگاه ویژه‌ای به حکمرانی هوشمند در گردشگری داشته باشیم، بحث بازاریابی گردشگری و تولید محتوای دیجیتال، از اولویت‌های امروز ماست که باید با جدیت پیگیری شود.

او بیان کرد: آمادگی کامل داریم تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی، در تدوین استراتژی‌های بازاریابی گردشگری و ارتقای سطح این صنعت با اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همکاری کنیم، چرا که رسالت ما، معرفی شایسته ظرفیت‌های ایران در تراز جهانی است.

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