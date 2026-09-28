۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۹

آغاز فصل تازه حیات کاروانسرای تاریخی کنارگرد در نخستین روزهای پاییز

آغاز فصل تازه حیات کاروانسرای تاریخی کنارگرد در نخستین روزهای پاییز

فاز نخست مرمت و بهره‌برداری از کاروانسرای تاریخی کنارگرد در حسن‌آباد فشافویه افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فاز نخست مرمت و بهره‌برداری از کاروانسرای تاریخی کنارگرد در حسن‌آباد فشافویه، پنجم مهرماه ۱۴۰۵ در آغاز هفته گردشگری با حضور مجتبی شکری، سرپرست صندوق توسعه و احیا افتتاح شد. 

این بنای ثبت‌ملی و متعلق به دوره صفوی، با مشارکت بخش خصوصی مرمت شده و در فاز نخست با کاربری فرهنگی و راه اندازی خانه خلاق صنایع‌دستی، به چرخه بهره‌برداری بازگشته است. 

مرمت و آماده‌سازی بخش اقامتی و پذیرایی مجموعه نیز در فاز دوم در حال انجام است. 

در این مراسم که با استقبال قابل توجه علاقه‌مندان و فعالان حوزه میراث‌فرهنگی همراه بود، سعید خال مدیرکل پشتیبانی و رفاه وزارت میراث‌فرهنگی، سیدمحسن میر مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، جمعی از مسئولان محلی شهرستان ری، خبرنگاران فعال حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی و همچنین جمعی از کارکنان صندوق توسعه و احیا نیز حاضر بودند

در خلال این مراسم، از عوامل و دست‌اندرکاران پروژه مرمت و احیای کاروانسرای تاریخی کنارگرد تقدیر به عمل آمد

احیای کنارگرد، نمونه‌ای از بازگشت بناهای تاریخی به چرخه اقتصادی و گردشگری با اتکا به مشارکت مردمی است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405070600589
احمد طالبی
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha