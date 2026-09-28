آغاز فصل تازه حیات کاروانسرای تاریخی کنارگرد در نخستین روزهای پاییز

به گزارش خبرنگار میراثآریا، فاز نخست مرمت و بهرهبرداری از کاروانسرای تاریخی کنارگرد در حسنآباد فشافویه، پنجم مهرماه ۱۴۰۵ در آغاز هفته گردشگری با حضور مجتبی شکری، سرپرست صندوق توسعه و احیا افتتاح شد.
این بنای ثبتملی و متعلق به دوره صفوی، با مشارکت بخش خصوصی مرمت شده و در فاز نخست با کاربری فرهنگی و راه اندازی خانه خلاق صنایعدستی، به چرخه بهرهبرداری بازگشته است.
مرمت و آمادهسازی بخش اقامتی و پذیرایی مجموعه نیز در فاز دوم در حال انجام است.
در این مراسم که با استقبال قابل توجه علاقهمندان و فعالان حوزه میراثفرهنگی همراه بود، سعید خال مدیرکل پشتیبانی و رفاه وزارت میراثفرهنگی، سیدمحسن میر مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، جمعی از مسئولان محلی شهرستان ری، خبرنگاران فعال حوزه گردشگری و میراثفرهنگی و همچنین جمعی از کارکنان صندوق توسعه و احیا نیز حاضر بودند
در خلال این مراسم، از عوامل و دستاندرکاران پروژه مرمت و احیای کاروانسرای تاریخی کنارگرد تقدیر به عمل آمد
احیای کنارگرد، نمونهای از بازگشت بناهای تاریخی به چرخه اقتصادی و گردشگری با اتکا به مشارکت مردمی است.
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