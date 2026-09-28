به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلال تاجیک در جشن بزرگداشت هفته گردشگری که روز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ در دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان برگزار شد، گفت: سمنان استانی است که در آن، فاصله کویر تا جنگل‌های سرسبز شمالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن طی می‌شود و قرارگیری در مسیر کریدور شرق به غرب و پیوند استراتژیک با استان‌های همجوار مانند تهران، مشهد، مازندران، یزد و اصفهان، این منطقه را به یک شاهراه گردشگری بدل کرده است که هنوز تمامی ظرفیت‌هایش به منصه ظهور نرسیده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در توسعه گردشگری تصریح کرد: استان سمنان با وسعت خود نیازمند عزمی فراتر از ساختار اداری است و اداره‌کل میراث‌فرهنگی به‌تنهایی قادر به مدیریت تمامی زوایای این گنجینه پهناور نیست، لذا دست یاری خود را به سمت تک‌تک شما، به‌ویژه دانشجویان خلاق و جوان دراز می‌کنیم تا با همکاری‌های آکادمیک و دانشگاهی، فصل جدیدی از رونق گردشگری را رقم بزنیم.

او با اشاره به جایگاه دانشجویان بین‌المللی در توسعه صنعت گردشگری خاطرنشان کرد: دانشجویان غیرایرانی که در دانشگاه‌های ما مشغول به تحصیل هستند، ارزشمندترین سفیران فرهنگی ما محسوب می‌شوند و تلاش ما باید این باشد که هر دانشجو، به مروج جاذبه‌های سمنان تبدیل شود و با دعوت از خانواده‌ها و اطرافیان خود، سهمی در معرفی این گنج پنهان به دنیا داشته باشد.

تاجیک با اشاره به موفقیت‌های کسب‌شده در حوزه گردشگری، این دستاوردها را حاصل حمایت‌های وزیر میراث‌فرهنگی، استاندار سمنان و تلاش شبانه‌روزی همکاران خود دانست و افزود: آنچه امروز در قالب فیلم‌ها و کلیپ‌های معرفی استان می‌بینیم، نه مبالغه است و نه ظاهرسازی، بلکه تنها بخش کوچکی از حقیقت درخشان سمنان است و اطمینان دارم با تداوم حمایت‌ها و مشارکت دلسوزانه جامعه دانشگاهی، خواهیم توانست بخش بزرگ‌تری از این ارزش واقعی را به همگان نشان دهیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان در پایان، بر اهمیت رویکرد علمی در توسعه گردشگری تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که جشن بزرگداشت هفته گردشگری در دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان سرآغازی برای پیوند عمیق‌تر میان دانش روز و توانمندی‌های بومی استان باشد.

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