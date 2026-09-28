۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۲

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان:

دانشجویان، سفیران توسعه گردشگری و پیشران بازآفرینی ظرفیت‌های استان هستند

دانشجویان، سفیران توسعه گردشگری و پیشران بازآفرینی ظرفیت‌های استان هستند

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان، در همایش بزرگداشت هفته گردشگری در دانشگاه سمنان با تأکید بر اینکه این استان گنجینه‌ای پنهان در قلب ایران است، از دانشجویان و نخبگان دانشگاهی خواست تا با بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی، به عنوان سفیران گردشگری در معرفی ظرفیت‌های بی‌بدیل این استان نقش‌آفرینی کنند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلال تاجیک در جشن بزرگداشت هفته گردشگری که روز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵  در دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان برگزار شد، گفت: سمنان استانی است که در آن، فاصله کویر تا جنگل‌های سرسبز شمالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن طی می‌شود و  قرارگیری در مسیر کریدور شرق به غرب و پیوند استراتژیک با استان‌های همجوار مانند تهران، مشهد، مازندران، یزد و اصفهان، این منطقه را به یک شاهراه گردشگری بدل کرده است که هنوز تمامی ظرفیت‌هایش به منصه ظهور نرسیده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در توسعه گردشگری تصریح کرد: استان سمنان با وسعت خود نیازمند عزمی فراتر از ساختار اداری است و اداره‌کل میراث‌فرهنگی به‌تنهایی قادر به مدیریت تمامی زوایای این گنجینه پهناور نیست، لذا دست یاری خود را به سمت تک‌تک شما، به‌ویژه دانشجویان خلاق و جوان دراز می‌کنیم تا با همکاری‌های آکادمیک و دانشگاهی، فصل جدیدی از رونق گردشگری را رقم بزنیم.

او با اشاره به جایگاه دانشجویان بین‌المللی در توسعه صنعت گردشگری خاطرنشان کرد: دانشجویان غیرایرانی که در دانشگاه‌های ما مشغول به تحصیل هستند، ارزشمندترین سفیران فرهنگی ما محسوب می‌شوند و تلاش ما باید این باشد که هر دانشجو، به مروج جاذبه‌های سمنان تبدیل شود و با دعوت از خانواده‌ها و اطرافیان خود، سهمی در معرفی این گنج پنهان به دنیا داشته باشد.

تاجیک با اشاره به موفقیت‌های کسب‌شده در حوزه گردشگری، این دستاوردها را حاصل حمایت‌های وزیر میراث‌فرهنگی، استاندار سمنان و تلاش شبانه‌روزی همکاران خود دانست و افزود: آنچه امروز در قالب فیلم‌ها و کلیپ‌های معرفی استان می‌بینیم، نه مبالغه است و نه ظاهرسازی، بلکه تنها بخش کوچکی از حقیقت درخشان سمنان است و اطمینان دارم با تداوم حمایت‌ها و مشارکت دلسوزانه جامعه دانشگاهی، خواهیم توانست بخش بزرگ‌تری از این ارزش واقعی را به همگان نشان دهیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان در پایان، بر اهمیت رویکرد علمی در توسعه گردشگری تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که جشن بزرگداشت هفته گردشگری در دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان سرآغازی برای پیوند عمیق‌تر میان دانش روز و توانمندی‌های بومی استان باشد.

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کد خبر 1405070600590
جواد طیبی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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