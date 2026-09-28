به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سفره‌خانه سنتی آنامیس در بندرعباس با سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید و با ایجاد ۸ فرصت شغلی مستقیم، به ظرفیت خدمات گردشگری و پذیرایی شهر بندرعباس افزوده شد.

سردار قاسمی روز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ در آیین افتتاح این مجموعه گفت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی مناطق مختلف کشور داشته باشد.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در امور ایثارگران افزود: راه‌اندازی مجموعه‌های گردشگری و پذیرایی علاوه بر ایجاد اشتغال، زمینه معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و بومی هر منطقه را فراهم می‌کند و می‌تواند به تقویت اقتصاد محلی و افزایش ماندگاری گردشگران کمک کند.

او با اشاره به همزمانی این افتتاح در هفته دفاع مقدس و هفته گردشگری، اظهار کرد: توجه به ظرفیت‌های گردشگری استان هرمزگان و فراهم کردن زمینه حضور و فعالیت بخش خصوصی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به توسعه پایدار گردشگری در این استان کمک کند.

در ادامه عادل شهرزاد، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان نیز گفت: حمایت از سرمایه‌گذاران و توسعه زیرساخت‌های گردشگری از اولویت‌های اداره‌کل است و بهره‌برداری از این مجموعه‌ها می‌تواند به افزایش ظرفیت خدمات گردشگری استان کمک کند.

او افزود: بخش خصوصی نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری هرمزگان دارد و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان از طرح‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه حمایت می‌کند.

این سفره‌خانه سنتی با هدف ارائه خدمات پذیرایی و گردشگری و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و بومی منطقه در شهر بندرعباس راه‌اندازی شده است.

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