رونمایی از ۶ گواهینامه ثبت رویدادهای گردشگری خوزستان و کارت افتخاری سفیر گردشگری

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شش گواهینامه ثبت رویدادهای فرهنگی، آیینی و بومی خوزستان در آیینی با حضور سیدمحمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان و محمد جوروند مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان رونمایی شد.

گواهینامه‌های رونمایی‌شده مربوط به رویدادهای فرهنگی، آیینی و بومی استان شامل «اسب شو سواره»، «انارتکانی»، «جشنواره مرکبات»، «آیین اهدای هشت هزار شاخه گل نرگس به آستان قدس رضوی»، «آیین نصب بیرق شب اول محرم» و «مراسم سه‌روزه امام حسین(ع)» هستند.

همچنین در این آیین از کارت افتخاری سفیر گردشگری خوزستان رونمایی و این کارت به سیدمحمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان اهدا شد.

تبار قریب معاون گردشگری مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان در حاشیه این مراسم اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین محورهای کاری این معاونت، توسعه گردشگری رویدادمحور است، چراکه برگزاری رویدادهای فرهنگی، آیینی، بومی و مرتبط با ظرفیت‌های محلی می‌تواند زمینه جذب گردشگران و معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های استان را فراهم کند.

او افزود: در ماه‌های گذشته رویدادهای متعددی در استان برگزار شد و باتوجه به شرایط مطلوب آب‌وهوایی خوزستان در نیمه دوم سال، برگزاری رویدادهای مختلف در مناطق گوناگون استان با جدیت دنبال خواهد شد.

قریب گفت: گردشگری رویدادمحور یکی از روش‌های مؤثر برای افزایش حضور گردشگران و ماندگاری بیشتر آنان در استان است و می‌تواند به رونق اقتصادی جوامع محلی و فعالان حوزه گردشگری کمک کند.

معاون گردشگری خوزستان با اشاره به ثبت این رویدادها در سامانه رویدادهای گردشگری کشور بیان کرد: گواهینامه‌های رونمایی‌شده، بخشی از رویدادهایی هستند که در این سامانه ثبت شده‌اند و امیدواریم با مشارکت همه ذی‌نفعان، تعداد رویدادهای ثبت‌شده خوزستان افزایش یابد.

او ادامه داد: ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، آیینی و طبیعی خوزستان زمینه بسیار مناسبی برای توسعه گردشگری رویدادمحور فراهم کرده است و تلاش می‌کنیم استان به یکی از مراکز مهم برگزاری رویدادهای گردشگری کشور تبدیل شود.

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