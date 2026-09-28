۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۹

جشنواره فرهنگی، ورزشی «عطر نان، شور بازی، شکوه آیین» در روستای کهتک فین برگزار می‌شود

جشنواره فرهنگی، ورزشی «عطر نان، شور بازی، شکوه آیین» در روستای کهتک فین برگزار می‌شود

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از برگزاری فستیوال فرهنگی، ورزشی «عطر نان، شور بازی، شکوه آیین؛ روایت یک سرزمین» همزمان با هفته گردشگری، در روستای کهتک باغشهر فین بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی روز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: به مناسبت گرامیداشت هفته گردشگری و با هدف پاسداشت آیین‌ها، بازی‌های سنتی و میراث ناملموس استان، جشنواره‌ای با عنوان «عطر نان، شور بازی، شکوه آیین» با محوریت پخت نان‌های سنتی، بازی‌های بومی و محلی و اجرای آیین‌های سنتی در بخش فین برگزار می‌شود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: این رویداد عصر پنج‌شنبه ۹ مهرماه ساعت ۱۵ با حضور مدیران و مسئولان استانی، نمایندگان محلی، هنرمندان و علاقه‌مندان به میراث‌فرهنگی و گردشگری در روستای کهتک برگزار خواهد شد.

او درباره بخش‌های مختلف این جشنواره بیان کرد: پخت انواع نان‌های سنتی و محلی هرمزگان، اجرای بازی‌های بومی، مراسم ساخت لباس و حنابندان همراه با موسیقی محلی، اجرای آیین‌های اصیل سنتی و برنامه‌های فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان توسط کانون پرورش فکری از مهم‌ترین برنامه‌های این رویداد است.

محمدی در پایان با تأکید بر نقش رویدادمحوری در رونق گردشگری روستایی خاطرنشان کرد: این فستیوال با همکاری استانداری هرمزگان، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، دهیاری کهتک، اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تدارک دیده شده و گامی ارزشمند در جهت معرفی ظرفیت‌های بوم‌گردی و فرهنگ غنی باغشهر فین به شمار می‌رود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405070600593
صدیقه غلامی
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha