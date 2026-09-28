کارگاه آموزشی بهداشت مواد غذایی و عمومی واحدهای اقامتی در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز دوشنبه ۶ مهرماه در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت مواد غذایی و عمومی واحدهای اقامتی در هتل شادی سنندج اظهار کرد: رعایت اصول بهداشتی در واحدهای اقامتی از مهم‌ترین مولفه‌های ارائه خدمات مطلوب به گردشگران است و آموزش مستمر فعالان این حوزه، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: این کارگاه با حضور جمعی از فعالان و بهره‌برداران واحدهای اقامتی استان برگزار و موضوعاتی از جمله اصول بهداشت مواد غذایی، نحوه نگهداری و عرضه مواد غذایی، بهداشت محیط و رعایت الزامات بهداشتی در واحدهای اقامتی مورد بررسی و آموزش قرار گرفت.

او با اشاره به اهمیت ارتقای استانداردهای خدمات گردشگری عنوان کرد: توجه به بهداشت عمومی و سلامت گردشگران باید به عنوان یکی از اولویت‌های واحدهای اقامتی مورد توجه قرار گیرد و فعالان این بخش نیز با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های بهداشتی، در افزایش رضایت‌مندی مسافران و گردشگران نقش‌آفرینی کنند.

طالب‌نیا یادآور شد: برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای فعالان صنعت گردشگری، زمینه ارتقای دانش و مهارت شاغلان این حوزه و در نهایت بهبود کیفیت خدمات گردشگری در استان را فراهم می‌کند.

ویژه‌برنامه‌های روز جهانی جهانگردی و هفته گردشگری با شعار «دستورکار دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری» از پنجم مهرماه آغاز شده و تا پایان روز ۱۱ مهرماه ادامه خواهد داشت.

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