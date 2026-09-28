به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز دوشنبه ۶ مهر ماه ۱۴۰۵، محمد طاهریان معاون گردشگری، نسیبه همتی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی، سروش هاشمی معاون میراث‌فرهنگی و سمانه سلطانی‌پور معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی استان سمنان در نشست خبری هفته گردشگری،ضمن تشریح اقدامات و برنامه‌های حوزه‌های تخصصی خود، به پرسش‌های خبرنگاران درباره ظرفیت‌ها، چالش‌ها و طرح‌های در دست اجرا پاسخ دادند.

محمد طاهریان، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان، با تبریک هفته جهانی گردشگری، نقش رسانه‌ها را در معرفی ظرفیت‌های گردشگری و رونق این صنعت اساسی دانست و گفت: شعار گردشگری سال ۲۰۲۶ بر دستور کار دیجیتال و هوش مصنوعی در بازطراحی گردشگری تأکید دارد و این فناوری‌ها در حال تغییر بخش‌های مختلف این صنعت هستند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: اگر در حوزه فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی عقب بمانیم، از جریان تحولات گردشگری نیز فاصله خواهیم گرفت و بازطراحی گردشگری تنها به تبلیغات محدود نیست، بلکه تولید محتوای گردشگری، طراحی بسته‌های سفر و برنامه‌ریزی هوشمند سفر را نیز در بر می‌گیرد.

او با تأکید بر ضرورت ورود نهادهای تخصصی به این حوزه اظهار کرد: استفاده از هوش مصنوعی باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که از تولید اطلاعات نادرست و هدایت اشتباه گردشگران جلوگیری شود و رسانه‌ها نیز می‌توانند با ارائه ایده‌ها و برنامه‌های خود، در رونق گردشگری استان نقش‌آفرینی کنند.

طاهریان با اشاره به برنامه‌های هفته گردشگری بیان کرد: در مرکز استان، برنامه‌های تخصصی دانشگاهی، تورهای رایگان شهری با همکاری شهرداری، بازدید از پارک علم و فناوری و فضاهای تاریخی پیش‌بینی شده و در شهرستان‌های مختلف نیز جشنواره‌ها و رویدادهای متنوعی برگزار می‌شود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان اظهار کرد: تجلیل از فعالان گردشگری، نشست با تشکل‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های حرفه‌ای از جمله هتلداران و بهره‌برداران اقامتگاه‌های بوم‌گردی، تور گردشگری دیجیتال و آینده گردشگری در پارک علم و فناوری، تور معرفی ظرفیت‌های صنعتی سمنان با همکاری شهرداری و نشست با مدیران دفاتر خدمات مسافرتی از دیگر برنامه‌های این هفته است.

او با اشاره به نامزدی روستای قلعه‌بالا در فهرست روستاهای منتخب ایران برای ثبت جهانی سازمان جهانی گردشگری گفت: قلعه‌بالا یکی از هشت روستای نامزدشده کشور است و در ارزیابی انجام‌شده بالاترین رتبه را به دست آورده است و نتیجه نهایی این پرونده طی یک تا دو ماه آینده اعلام خواهد شد.

طاهریان از برنامه‌ریزی برای برگزاری چهار تا پنج رویداد ملی دیگر تا پایان سال خبر داد و گفت: جشنواره ملی «ته‌چین» یکی از این برنامه‌ها است که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و از استان‌های دارای ظرفیت مرتبط با این موضوع برای حضور در آن دعوت خواهد شد.

معاون گردشگری سمنان درباره اقدامات زیرساختی حوزه گردشگری تصریح کرد: حدود ۳۰ میلیارد تومان برای زیرساخت‌های گردشگری استان هزینه شده است و قلعه‌بالا از جمله مناطق مورد حمایت در این زمینه بوده است.

او با اشاره به مشکلات خدماتی و بهداشتی منطقه اوپرت افزود: با مدیریت استاندار، کارگروهی برای رفع این مشکلات تشکیل شده و قرارداد مربوط به تأمین زیرساخت‌ها به مراحل پایانی نزدیک شده است.

طاهریان همچنین از اختصاص تسهیلات بدون بهره با سقف ۵میلیارد تومان برای کسب‌وکارهای خرد صنایع‌دستی، کارگاه‌ها، تأسیسات گردشگری و به‌ویژه اقامتگاه‌های بوم‌گردی خبر داد و گفت: پرداخت این تسهیلات با تعهد اشتغال همراه خواهد بود.

معاون گردشگری سمنان با اشاره به طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری در استان اظهار کرد: طی حدود شش ماه گذشته و در سال جاری، دست‌کم ۱۵ پروژه جدید سرمایه‌گذاری گردشگری در مراحل تصویب یا اجرا قرار گرفته است که مجموع سرمایه‌گذاری آن‌ها، بدون احتساب پروژه ققنوس، حدود یک همت برآورد می‌شود.

او افزود: این پروژه‌ها شامل اقامتگاه‌های بوم‌گردی، هتل‌ها و سایر تأسیسات گردشگری است. همچنین برای پروژه برج ققنوس، بر اساس سفر وزیر میراث‌فرهنگی به استان، حدود یک همت سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده که با تکمیل آن، مجموعه‌های سینمایی و بزرگ‌ترین آمفی‌تئاتر استان نیز ایجاد خواهد شد.

جذب ۲۱ نیروی متخصص و افزایش ۲۸ درصدی بودجه سرمایه‌ای استان

نسیبه همتی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان، با تشریح وظایف این معاونت گفت: معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی، بازوی اجرایی سایر معاونت‌هاست و پشتیبانی از پروژه‌ها در زمینه منابع مالی و نیروی انسانی متخصص را بر عهده دارد، هرچند بخش زیادی از فعالیت‌های آن پشت صحنه انجام می‌شود و ممکن است به اندازه اقدامات تخصصی دیده نشود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان از جذب نیروهای متخصص در مجموعه میراث‌فرهنگی استان خبر داد و افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده از طریق وزارتخانه و استانداری، ۲۱ نیروی متخصص از طریق آزمون‌های استخدامی و طرح شهید زین‌الدین به مجموعه اضافه شدند که تاکنون ۱۹ نفر جذب شده‌اند و دو نفر دیگر در مرحله گزینش قرار دارند.

او با اشاره به اینکه مجموع پست‌های سازمانی اداره‌کل اکنون به ۱۶۷ پست رسیده است، بیان کرد: حدود ۶۹ پست تخصصی و فنی نیز به چهار واحد سازمانی اضافه شده است و نیروهای جدید در هشت شهرستان و ستاد اداره‌کل توزیع خواهند شد.

همتی درباره اعتبارات سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: مجموع اعتبارات ملی و استانی اداره‌کل در سال گذشته حدود ۹۸ میلیارد و ۳۶۴ میلیون تومان بود که تا پایان سال مالی، یعنی پایان شهریورماه، به‌طور کامل جذب شد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: برای اجرای این اعتبارات، ۷۷ قرارداد منعقد شد.

او با اشاره به افزایش ۲۸ درصدی بودجه سرمایه‌ای استان در سال جاری گفت: با مدیریت مدیرکل و پیگیری‌های انجام‌شده، بودجه سرمایه‌ای استان افزایش یافته و در شرایطی که احتمال کاهش برخی اعتبارات وجود دارد، اداره‌کل تلاش می‌کند با فعال‌سازی املاک و بناهای تاریخی، منابع درآمدی خود را نیز تقویت کند.

همتی یکی از چالش‌های استان سمنان را تخصیص اعتبارات بر اساس جمعیت دانست و گفت: به دلیل جمعیت پایین استان، سمنان در بسیاری از جدول‌های تخصیص اعتبار در ردیف‌های پایانی قرار می‌گیرد، در حالی که وسعت استان، پراکندگی آثار تاریخی، جاذبه‌های طبیعی و نیازهای زیرساختی گردشگری آن شرایط متفاوتی ایجاد کرده است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان درباره خانه تاریخی تدین نیز گفت: با پیگیری‌های قضایی و حقوقی و با تلاش‌های انجام‌شده، این خانه دوباره در اختیار مجموعه میراث‌فرهنگی قرار گرفت و بخشی از خانه برای فعالیت هنرمندان صنایع‌دستی و تشکل ها اختصاص یافته و پایگاه ملی بافت تاریخی شهر سمنان نیز در همین مجموعه مستقر شده است.

او درباره طرح موزه بزرگ سمنان اظهار کرد: زمینی به مساحت حدود ۴هزار مترمربع در شهرک گلستان که سال‌ها پیش خریداری شده بود، پس از مدتی بلااستفاده ماندن توسط راه و شهرسازی بازپس گرفته شد اما با پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی و وزارتخانه، این زمین برای تامین اعتبار موزه بزرگ در نظر گرفته شده است.

همتی افزود: پروژه به مرحله نزدیک به ساخت رسیده و با همکاری بنیاد مسکن، قرار است زمین از طریق مولدسازی به فروش برسد و درآمد حاصل از آن برای ایجاد موزه بزرگ سمنان اختصاص یابد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان همچنین از تعیین تکلیف ساختمان نمدمالی خبر داد و گفت: پس از پیگیری‌های حقوقی و قضایی، رأی دادگاه و سند مالکیت این بنا دریافت شد و با فروش آن، منابع مالی در مسیر توسعه زیرساخت‌های صنایع‌دستی قرار گرفت.

ثبت ۵۰ هکتار از بافت تاریخی سمنان

سروش هاشمی، معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان، با تشریح اقدامات حفاظتی و مرمتی استان گفت: ثبت ۵۰ هکتار از بافت تاریخی شهر سمنان در فهرست آثار ملی، یکی از اقدامات مهم این معاونت بود که با هدف حفاظت از این محدوده و جلوگیری از تخریب انجام شد.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: در محدوده ثبت‌شده، توده‌گذاری‌ها مشخص شده و قرار است نما، تراکم و فضاهای معماری بر اساس ضوابط و توده‌گذاری سال ۱۳۵۵ احیا شود، این اقدام علاوه بر حفاظت از بافت تاریخی، می‌تواند به پویایی اجتماعی منطقه نیز کمک کند.

او با اشاره به پیش‌بینی مشوق‌هایی برای احیای این محدوده اظهار کرد: برای نمونه، در برخی موارد الزام تأمین پارکینگ به تعداد واحدهای مسکونی مانند سایر نقاط شهر اعمال نخواهد شد و موضوعاتی مانند عوارض پروانه و برخی تسهیلات مرتبط با تغییر کاربری نیز در حال پیگیری است.

هاشمی درباره مجموعه باستانی تپه‌حصار دامغان گفت: موضوع ریل از تپه‌حصار یک مسئله ملی است و قرار است جلسه‌ای با حضور مدیرعامل راه‌آهن، معاون میراث‌فرهنگی کشور، استاندار سمنان و مسئولان مرتبط در تهران برگزار شود.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان همچنین با اشاره به برنامه راه‌اندازی پایگاه ملی تپه‌حصار و موزه باستان‌شناسی دامغان گفت: ایجاد این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه حفاظت، سامان‌دهی و معرفی بهتر آثار این محوطه تاریخی را فراهم کند.

او درباره ثبت جهانی تاریخانه دامغان گفت: این اثر در فهرست زنجیره‌ای مساجد ایرانی قرار دارد و این موضوع قطعی است.

هاشمی در خصوص کاروانسرای سعدی بیان کرد: طرح فضای پیرامونی کاروانسرا نیز آماده شده و در صورت نهایی شدن تصمیم، علاوه بر خود بنا، محدوده‌ای حدود چهار هزار مترمربع در اطراف آن نیز در طرح لحاظ خواهد شد. امیدواریم پرونده تا پایان ماه یا حداکثر مهرماه در سامانه قرار گیرد تا در صورت معرفی سرمایه‌گذار، روند اجرایی آغاز شود.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با اشاره به موضوع مجموعه تختی سمنان گفت: در کنار این مجموعه، دو بنای تاریخی ثبت‌شده شامل زورخانه سمنان و ساختمان تربیت بدنی قرار دارد و بر اساس ضوابط فعلی، امکان ساخت‌وساز در مجموعه وجود دارد، اما تغییر کاربری آن امکان‌پذیر نیست و درخواست‌های مربوط به کاربری تجاری با مقررات موجود سازگار نیست.

او درباره سینمای قدیمی نیز اظهار کرد: تغییر کاربری در این حوزه در اختیار کمیسیون ماده پنج است و سیاست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، تبدیل فضاهای فرهنگی به کاربری تجاری و مسکونی نیست،.

هاشمی همچنین از پیگیری تعیین تکلیف کاروانسرای شاه‌عباسی دامغان خبر داد و گفت: این بنا در اختیار صندوق احیا قرار دارد و مکاتباتی برای تعیین وضعیت سرمایه‌گذار فعلی انجام شده است و شهرداری نیز برای معرفی جایگزین اعلام آمادگی کرده و موضوع به وزارتخانه اعلام شده است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان درباره سهم استان سمنان از پرونده‌های ثبت جهانی تشریح کرد: اگرچه در حال حاضر بنایی به‌صورت مستقل و منفرد از استان در فهرست میراث جهانی ثبت نشده است، اما سمنان در چند پرونده زنجیره‌ای جهانی سهم دارد، از جمله شش کاروانسرای ثبت جهانی، یک ایستگاه راه‌آهن در پرونده راه‌آهن سراسری ایران و بخشی از جنگل‌های هیرکانی در محدوده شاهرود.

شمار هنرمندان صنایع‌دستی سمنان از ۶هزار نفر گذشت

سمانه سلطانی‌پور، معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان، با تبریک روز جهانی گردشگری و هفته گردشگری گفت: برنامه‌های اداره‌کل در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به یک روز یا یک هفته محدود نمی‌شود و در طول سال دنبال می‌شود، با این حال، هفته گردشگری فرصتی برای جلب توجه بیشتر جامعه به ظرفیت‌های این حوزه‌ها است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با تأکید بر نقش رسانه‌ها در معرفی صنایع‌دستی و مطالبه حمایت از هنرمندان افزود: صنایع‌دستی استان دیگر تنها یک هنر نیست، بلکه ظرفیتی اقتصادی و هویتی به شمار می‌رود که توسعه بازار فروش و حمایت از تولیدکنندگان آن می‌تواند به تقویت اشتغال و معرفی فرهنگ بومی کمک کند.

او بازاریابی و فروش را از مهم‌ترین برنامه‌های معاونت صنایع‌دستی دانست و گفت: امیدواریم با حمایت مسئولان استانی و شهرداری، از ۲۳ تا ۲۹ آبان‌ماه میزبان نمایشگاه ملی صنایع‌دستی در شهر سمنان باشیم.

سلطانی پور از برنامه‌ریزی برای توسعه فروش اینترنتی محصولات خبر داد و گفت: جلسه‌ای با مجموعه دیجی‌کالا در استان پیش‌بینی شده است تا با حضور تعدادی از پیشران‌های صنایع‌دستی، زمینه معرفی و عرضه محصولات هنرمندان در این پلتفرم و دیگر بازارهای فروش فراهم شود.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با اشاره به برگزاری بازارچه‌ها و نمایشگاه‌ها اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۱۵ بازارچه و نمایشگاه صنایع‌دستی در استان برگزار شده و هنرمندان سمنان نیز در نمایشگاه‌های مختلف کشور، از جمله رویدادهای برگزارشده در یزد و دیگر استان‌ها، حضور داشته‌اند.

او با اشاره به برنامه‌های آموزشی گفت: سال گذشته ۱۲۴۰ نفر در سراسر استان به‌صورت رایگان آموزش صنایع‌دستی دریافت کردند، البته در کنار آموزش رشته‌های مختلف، دوره‌های بسته‌بندی، بازاریابی و برندینگ نیز برگزار می‌شود تا هنرمندان بتوانند محصولات خود را بهتر معرفی کنند و به بازارهای جدید دسترسی داشته باشند.

سلطانی‌پور همچنین از برگزاری سه دوره رویداد خلاق صنایع‌دستی در استان خبر داد و گفت: با پارک علم و فناوری مذاکراتی انجام شده است تا در صورت فراهم بودن شرایط، این رویداد امسال با همکاری این مجموعه به‌صورت ملی در سمنان برگزار شود.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با اشاره به فعالیت‌های تشکیلاتی این حوزه اظهار کرد: استان سمنان برای نخستین بار در کشور تشکل صنایع‌دستی را فعال کرده است و این ظرفیت می‌تواند به هم‌افزایی و پیگیری مطالبات هنرمندان کمک کند.

او از تشکیل شورای راهبردی مسئولیت اجتماعی نیز خبر داد و افزود: این شورا با هدف جلب توجه بخش خصوصی و عمومی به صنایع‌دستی، تقویت بازار فروش و حمایت از بانوان فعال در این عرصه شکل گرفته است.

سلطانی‌پور افزایش شمار هنرمندان فعال صنایع‌دستی استان را یکی از دستاوردهای مهم این حوزه دانست و بیان کرد: پیش از این تعداد هنرمندان فعال استان بیش از ۴۵۰۰ نفر اعلام می‌شد، اما اکنون این رقم از ۶هزار نفر فراتر رفته است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان در پایان با اشاره به موفقیت هنرمندان استان در رویدادهای ملی گفت: اخیراً دو هنرمند سمنانی در رویداد بی‌داد سرزمین من موفق به کسب رتبه‌های برتر کشور شدند و تلاش می‌کنیم با ایجاد فرصت‌های بیشتر برای آموزش، فروش، حضور در نمایشگاه‌ها و معرفی آثار، زمینه رشد و توسعه فعالیت هنرمندان استان را فراهم کنیم.

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