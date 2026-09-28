به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست تخصصی «ظرفیت‌های دره سیمره و راهبردهای تحقق گردشگری پایدار» امروز ۶ مهرماه با همت پایگاه ملی چشم‌انداز طبیعی و تاریخی دره سیمره و همکاری معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

این رویداد علمی که با هدف تبیین استراتژی‌های نوین توسعه در یکی از ارزشمندترین پهنه‌های تاریخی طبیعی کشور برگزار شد، میزبان استادان برجسته، پژوهشگران، دانشجویان و فعالان عرصه گردشگری بود.

فرزاد شریفی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام در ابتدای این نشست، با تأکید بر جایگاه ممتاز دره سیمره در سطح ملی و بین‌المللی اظهار کرد: دره سیمره صرفاً یک محوطه تاریخی یا پدیده طبیعی صرف نیست؛ بلکه یک زیست‌بوم عظیم و ظرفیتی راهبردی برای توسعه پایدار است که می‌تواند موتور محرک اقتصاد گردشگری منطقه باشد.

او افزود: برگزاری این نشست با همت پایگاه ملی چشم‌انداز طبیعی و تاریخی دره سیمره، گامی عملیاتی در جهت «علمی‌سازیِ بهره‌برداری از این میراث فاخر و بی‌همتا» است و امید است با هم‌افزایی نخبگان و جامعه دانشگاهی، راهبردهای کاربردی جهت توسعه ژئوتوریسم و تسریع در روند پرونده ثبت جهانی این اثر ارزشمند استخراج و اجرایی شود.

در ادامه این نشست، سخنرانان علمی به تبیین ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل این منطقه پرداختند.

استاد حبیب‌الله محمودیان با تمرکز بر پیشینه پژوهشی و تمدنی منطقه، به تبیین ابعاد گوناگون «ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی دره سیمره» و ضرورت تدوین راهبردهای توسعه پایدار پرداخت.

استاد حاجی کریمی ضمن واکاوی مفهوم «ژئوتوریسم»، بر نقش حیاتیِ پیگیری فرآیندهای ثبت جهانی در شکوفایی گردشگری منطقه تأکید کرد.

استاد مهدی نورمحمدی نیز به نقش کلیدی روایتگری در جذب گردشگر اشاره کرد و «روایتگری بصری و کارکرد رسانه در فرآیند جهانی‌سازی میراث سیمره» را به عنوان یکی از ضرورت‌های اصلی معرفی این اثر برشمرد.

این نشست در نهایت با جمع‌بندی مباحث و تبادل نظر میان حاضران و استادان پایان یافت، رویدادی که نشان داد نگاه علمی و هم‌افزایی میان نهادهای اجرایی و جامعه دانشگاهی، کلید اصلیِ حفاظت و معرفی دره سیمره به عنوان مقصدی تراز اول در گردشگری بین‌المللی است.

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