اصفهان با ۲۰۰ محصول گردشگری در حال بازطراحی جایگاه خود در بازار جهانی است

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان امروز دوشنبه ۶ مهرماه و در نشست خبری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اصحاب رسانه که به مناسبت گرامیداشت هفته گردشگری برگزار شده بود، گفت: براساس داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳، با وجود ظرفیت‌های قابل توجه اصفهان در حوزه گردشگری، این استان با کاهش ۶۰ درصدی مخاطبان و گردشگران خود مواجه شده است.

معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: یکی از دلایل این کاهش آن بود که برند گردشگری اصفهان عمدتاً بر میراث فرهنگی و تمدنی متمرکز شده بود و در عمل بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های دیگر استان در ویترین گردشگری قرار نگرفته بود.

او با بیان اینکه گردشگری باید به‌عنوان یکی از منابع تولید ثروت و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، افزود: برخلاف منابع معدنی که با برداشت کاهش می‌یابند، سرمایه گردشگری با توسعه و تمرکز بیشتر می‌تواند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند و به‌همین دلیل باید سهم گردشگری در اقتصاد استان افزایش یابد.

شناسایی بیش از ۲۰۰ محصول برای خروج اصفهان از تک‌محصولی گردشگری

آبیان ادامه داد: در ۱۰ ماه گذشته، ظرفیت‌های گردشگری استان به‌صورت گسترده احصا و بیش از ۲۰۰ محصول گردشگری شناسایی شده است، اما هدف صرفاً فهرست کردن جاذبه‌ها نیست، بلکه این ظرفیت‌ها باید به محصولات قابل عرضه در بازار گردشگری تبدیل شوند. گردشگری امروز از جاذبه‌محوری به سمت تجربه‌محوری حرکت کرده است و اصفهان نیز باید از الگوی مقصدی که صرفاً چند جاذبه شناخته‌شده دارد، فاصله بگیرد و برای گردشگر تجربه ایجاد کند.

معاون گردشگری استان اصفهان، گردشگری سلامت، گردشگری شب، گردشگری خوراک، گردشگری کشاورزی، گردشگری کویری، گردشگری روستایی، گردشگری ادبی، گردشگری سینما و محورهای گردشگری سلجوقی و صفوی را بخشی از ظرفیت‌های قابل توسعه اصفهان دانست و گفت: این محصولات می‌توانند در کنار میراث فرهنگی و تمدنی، سبد گردشگری استان را متنوع کنند.

او با اشاره به ظرفیت گردشگری کویری استان تصریح کرد: اصفهان با هفت شهرستان دارای ظرفیت‌های کویری، یکی از مناطق مهم گردشگری کویری ایران و منطقه است، اما این ظرفیت هنوز متناسب با توان خود معرفی و بهره‌برداری نشده است.

آبیان همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری کشاورزی در مناطق کویری خبر داد و گفت: ظرفیت‌هایی مانند مزارع پسته، نخلستان‌ها و فعالیت‌های کشاورزی می‌توانند از طریق طراحی تجربه‌های گردشگری به محصولی اقتصادی برای جوامع محلی تبدیل شوند. در این مدل، گردشگر صرفاً بازدیدکننده نیست، بلکه در یک تجربه مشارکت می‌کند؛ برای نمونه می‌تواند در فرآیند برداشت محصول حضور داشته باشد و از نزدیک با زندگی و اقتصاد جامعه محلی آشنا شود.

معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به ضرورت توسعه گردشگری خوراک نیز تصریح کرد: اصفهان در حوزه غذا و خوراک ظرفیت‌های بسیار بیشتری از آنچه تاکنون معرفی شده دارد و باید این ظرفیت‌ها به عنوان بخشی از محصولات گردشگری استان تعریف و برند شوند.

پنج رویداد بین‌المللی در اصفهان؛ از گردشگری سلامت اکو تا سینما

آبیان با اشاره به برنامه‌های بین‌المللی گردشگری اصفهان گفت: این استان در پاییز و زمستان امسال میزبان پنج فستیوال و رویداد بین‌المللی خواهد بود که بخشی از آن در چارچوب دیپلماسی گردشگری و توسعه بازارهای خارجی برنامه‌ریزی شده است.

معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: اصفهان در زمستان امسال میزبان رویداد گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو خواهد بود و در این زمینه جلسات و هماهنگی‌های لازم با استانداری و وزارت میراث فرهنگی انجام شده و کمیته‌های اجرایی نیز شکل گرفته است.

او همچنین از ورود سینما به دیپلماسی گردشگری استان خبر داد و افزود: برای نخستین بار در کشور، سینماگردی به عنوان یک ظرفیت برای معرفی اصفهان و ایران در بازارهای بین‌المللی دنبال شده است. در آذرماه، اصفهان میزبان سینماتور با حضور نمایندگان و فعالان سینمایی از ۶۸ کشور و ۱۲۰ فستیوال بین‌المللی خواهد بود و شش کارگردان مطرح سینمای جهان که سابقه دریافت اسکار دارند نیز در این رویداد حضور خواهند داشت.

آبیان این رویداد را فرصتی برای معرفی تصویری اصفهان در سطح بین‌المللی دانست و گفت: برای معرفی ظرفیت‌های یک مقصد گردشگری در بازارهای جهانی معمولاً باید هزینه‌های سنگینی برای تولید محتوا و تبلیغات پرداخت شود، اما برگزاری چنین رویدادی می‌تواند فرصت گسترده‌ای برای معرفی اصفهان ایجاد کند.

معاون گردشگری استان اصفهان همچنین از میزبانی اصفهان در یک نشست تخصصی بین‌المللی مرتبط با کشورهای آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه خبر داد و افزود: با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی استان، اصفهان برای میزبانی نشست کشورهای عضو بریکس در سال ۲۰۲۷ نیز اعلام آمادگی کرده و این میزبانی مورد تأیید قرار گرفته است.

او ادامه داد: پس از وقفه ایجادشده در برگزاری نمایشگاه گردشگری تهران، اصفهان در آذرماه امسال میزبان نخستین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری کشور در این دوره خواهد بود.

افزایش ۱۵ درصدی گردشگران و تمرکز بر بازارهای جدید

آبیان با اشاره به آثار رکود ناشی از بحران‌های اخیر بر صنعت گردشگری گفت: در مقطعی ضریب اشغال هتل‌های استان به حدود پنج درصد رسید و این وضعیت علاوه بر آسیب به زیرساخت‌های گردشگری، موجب خروج بخشی از فعالان این حوزه از بازار شد. برای بازگرداندن تقاضا به بازار گردشگری، طرح‌ها و کمپین‌هایی از جمله نصف جهان با نصف بهار اجرا شد و در یکی از اقدامات تبلیغاتی، اصفهان با همکاری شهرداری تهران و بدون پرداخت هزینه مستقیم از سوی استان، در سطح گسترده‌ای در تهران معرفی شد.

معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به محدودیت پروازهای خارجی به اصفهان ادامه داد: در دوره‌ای که پروازهای خارجی به اصفهان تقریباً متوقف شده بود، تلاش شد قطار گردشگری و مسیرهای زمینی به عنوان بخشی از راهکارهای جایگزین فعال شوند و بازارهای پیرامونی نیز در دستور کار قرار گرفتند.

او افزود: در شهریور امسال، ورود گردشگران به اصفهان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته و ضریب ماندگاری گردشگران نیز در همین بازه ۱۵ درصد رشد کرده است.

آبیان تصریح کرد: در فاصله یک تا ۱۹ شهریور امسال، شمار گردشگران ایرانی ۵۵ هزار و ۷۹۷ نفر اعلام شده و بخش مهمی از گردشگران خارجی نیز از کشورهای پیرامونی و همسایه وارد استان شده‌اند. در شرایطی که بازارهای سنتی گردشگری خارجی با محدودیت‌هایی مواجه هستند، نمی‌توان منتظر بازگشت خودکار گردشگران اروپایی و آمریکایی ماند؛ به همین دلیل بازارهایی مانند چین، روسیه، عراق، قرقیزستان و تاجیکستان نیز در برنامه توسعه دیپلماسی گردشگری استان قرار گرفته‌اند.

معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به گردشگری سلامت گفت: اصفهان دارای ۴۸ بیمارستان دارای ظرفیت پذیرش گردشگران سلامت است و تلاش شده این ظرفیت از حالت پراکنده خارج و در قالب یک زنجیره ارزش گردشگری سلامت به بازارهای پیرامونی معرفی شود. اصفهان برای میزبانی کشورهای عضو اکو در حوزه گردشگری سلامت انتخاب شده و همزمان چند آژانس تخصصی گردشگری ورودی نیز به این زنجیره اضافه شده‌اند.

او ادامه داد: در گردشگری سلامت باید علاوه بر بیمار، برای همراهان او نیز برنامه گردشگری تعریف شود؛ زیرا در بسیاری از بازارهای منطقه، یک گردشگر سلامت با چند همراه سفر می‌کند و این موضوع می‌تواند ماندگاری و هزینه‌کرد گردشگران در مقصد را افزایش دهد.

آبیان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریت گردشگری افزود: سیاست استان حرکت به سمت مدیریت بازار بر مبنای محصول، تجربه و مقصد است و در این مسیر باید دولت بیشتر در جایگاه سیاست‌گذار و برنامه‌ریز قرار گیرد و کنشگران بخش خصوصی و تشکل‌های حرفه‌ای نقش بیشتری در زنجیره ارزش گردشگری ایفا کنند.

معاون گردشگری استان اصفهان از راه‌اندازی سازمان مدیریت مقصد در اصفهان به عنوان یکی از برنامه‌های مهم این حوزه خبر داد و تصریح کرد: با شکل‌گیری این ساختار، دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های تخصصی می‌توانند در کنار یکدیگر برای مدیریت مقصد گردشگری اصفهان فعالیت کنند.

او همچنین از برنامه‌های هوشمندسازی گردشگری استان خبر داد و گفت: طراحی سایت و اپلیکیشن جاذبه‌های گردشگری، مسابقه ایده‌پردازی هوش مصنوعی در گردشگری، بررسی کاربرد هوش مصنوعی در صنعت هتلداری، بازطراحی گردشگری استان از دانش تا تجربه و تدوین اسناد دیجیتال گردشگری شهرستان‌ها از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

آبیان ادامه داد: دستیار هوشمند سفر نیز به عنوان محصول جدید گردشگری استان در کنار مسافر یاری ارائه خواهد شد.

معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به ظرفیت گردشگری داخلی استان نیز افزود: توزیع متوازن سفر در سطح استان یکی از محورهای برنامه‌ریزی است و ۴۳۰ رویداد گردشگری در شهرستان‌ها با هدف معرفی محصولات محلی، تحریک تقاضا و ایجاد زمینه برای ورود گردشگر برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این رویدادها صرفاً اجرای یک برنامه تقویمی نیست، بلکه باید گردشگر با محصول محلی ارتباط برقرار کند و تولیدکننده، کشاورز، دامدار، صنعتگر و جامعه محلی بتوانند از حضور گردشگر درآمد کسب کنند.

او با اشاره به ظرفیت روستاها و مناطق کمترشناخته‌شده استان گفت: روستای مصر در شهرستان خوروبیابانک از میان حدود ۱۵۰ روستا به مراحل نهایی رقابت انتخاب روستاهای جهانی راه یافته و اکنون در جایگاه دوم قرار دارد که نشان می‌دهد با شناسایی و معرفی درست می‌توان مقاصد جدیدی برای گردشگری اصفهان ایجاد کرد.

آبیان همچنین بر ضرورت معرفی محورهای تاریخی فراتر از جاذبه‌های مشهور اصفهان تأکید کرد و افزود: محور گردشگری سلجوقی، صفوی و ادبی می‌تواند گردشگران داخلی و خارجی را با بخش‌های کمترشناخته‌شده تاریخ و فرهنگ اصفهان پیوند دهد.

معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از ظرفیت گردشگری اصفهان حتی برای شهروندان این استان ناشناخته است، تصریح کرد: مسجد جامع اصفهان تنها یکی از نمونه‌های ظرفیت‌هایی است که می‌تواند با طراحی تورها و تجربه‌های تخصصی، دوباره در سبد سفر شهروندان اصفهان و گردشگران قرار گیرد.

او تاکید کرد: هدف اصلی، تبدیل اصفهان از مقصدی متکی بر چند جاذبه شناخته‌شده به مقصدی متنوع، تجربه‌محور و محصول‌محور است؛ مقصدی که بتواند از ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، طبیعی، سلامت، خوراک، کشاورزی، کویر، روستا، ادبیات و رویداد برای جذب و ماندگاری گردشگر استفاده کند.

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