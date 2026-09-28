به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ همزمان با هفته گردشگری، نشست مسلم سلیمانی فرماندار شهرستان تنگستان، وحید جمالی معاون گردشگری استان، خلیل رازه معاون صنایع‌دستی استان، یونس حیدری رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تنگستان و دیگر مسولین شهرستانی با فعالان حوزه گردشگری و لیدر تورهای گردشگری، در محل قلعه تاریخی زائر خضرخان اهرمی برگزار شد.

در این نشست که به ریاست مسلم سلیمانی فرماندار شهرستان تنگستان برگزار شد، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های گردشگری بخش مرکزی شهرستان به‌ویژه شهر اهرم مورد بررسی قرار گرفت.

وجود چشمه‌های آبگرم، نخیلات گسترده و قلعه تاریخی زائر خضرخان اهرمی از جمله ظرفیت‌های مورد بحث در این نشست بود و حاضران درباره راهکارهای معرفی و بهره‌برداری هدفمند از این ظرفیت‌ها برای جذب گردشگران و توسعه گردشگری شهرستان به تبادل نظر پرداختند.

همچنین لیدرهای گردشگری پیشنهادهایی از جمله برگزاری برنامه‌های فرهنگی همچون «شب شروه» در قلعه زائر خضرخان اهرمی و فراهم کردن زمینه واگذاری چشمه آبگرم اهرم به بخش خصوصی با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری و ایجاد امکانات اقامتی و خدماتی برای گردشگران ارائه کردند.

وحید جمالی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر نیز در این نشست بر استفاده از ظرفیت رویدادهای گردشگری و فرهنگی تأکید کرد و پیشنهاداتی برای برگزاری رویدادهایی همچون جشن شکرگزاری خرما و جشنواره تارونه در فصول مختلف سال ارائه داد.

در ادامه، مسلم سلیمانی فرماندار شهرستان تنگستان با تبریک هفته گردشگری، بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان و حضور هدفمند گردشگران تأکید کرد و خواستار همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر اهرم و فعالان حوزه گردشگری در این زمینه شد.

او همچنین بر پیگیری و فراهم کردن زمینه واگذاری چشمه‌های آبگرم موجود در بخش مرکزی شهرستان به منظور توسعه ظرفیت‌های گردشگری و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای بهره‌مندی گردشگران تأکید کرد.

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